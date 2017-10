Friedrichshafen Jeans-Dieb flüchtet vergebens

Ein junger Mann, der in einem Bekleidungsgeschäft in der Friedrichshafener Innenstadt beim Diebstahl einer Jeanshose ertappt worden ist, wollte flüchten. Er ist von der Polizei im Bereich der Uferanlagen geschnappt worden.

Ein 19-Jähriger ist wegen des Verdachts auf Ladendiebstahl angezeigt worden und bekam Hausverbot. Laut Polizeibericht hat sich der Vorfall am Montagnachmittag ereignet.

Der Mann fiel in einem Bekleidungsgeschäft in der Häfler Innenstadt einem Ladendetektiv auf. Der 19-Jährige hatte zwei Jeanshosen in die Umkleidekabine mitgenommen, kam aber nur mit einer Hose wieder heraus.

Es stellte sich heraus, dass der Mann eine Jeans unter seine eigene Hose angezogen hatte. Der 19-Jährige flüchtete aus dem Geschäft und wurde von Polizeibeamten im Bereich der Uferanlagen vorläufig festgenommen.