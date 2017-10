Friedrichshafen Jazz nach Art des Gebirgsbachs bei Häfler Festival

Vincent Peirani und Emile Parisien bescheren bei ihrem Auftritt in Friedrichshafen dem 4. Jazz & More-Festival Wunderwerke auf Akkordeon und Sopransaxofon.

Vincent Peirani sieht aus wie ein Zirkusgaukler, der einen Kopf kleinere Emile Parisien hat einen schrägen Humor. Zusammen bescheren sie dem 4. Jazz & More Festival Wunderwerke auf Akkordeon und Sopransaxofon. Peirani, der Schlaks mit dem scharf geschnittenen Profil, bearbeitet die zahllosen Knöpfe, als sei er von einem nervösen Tremor befallen, als spielte er eine Orgeltoccata; Parisien legt weite Schlaufen darüber, die nach Morgenland und schwer betörten Sinnen klingen. Aber sein Saxofon orientiert sich nicht an der Klarinette von Sidney Bechet, der das Stück "Egyptian Fantasy" im Repertoire hatte, sondern eher an der Eleganz eines Paul Desmond.

In wenigen Minuten ist das Publikum hingerissen von diesen beiden Stimmungszauberern, die das Empfindungsvermögen an der Wurzel bearbeiten und dabei zugleich zu spielerischen Höhenflügen ansetzen. Zum Beispiel mit einem Walzer, den Peirani für Michel Portal geschrieben hat: eine schwungvolle Furiosität, mit der der 37-jährige Akkordeonist sich offenbar vorgenommen hat, das Format "Walzer" nicht minder virtous aufzuladen, als dies Chopin auf dem Klavier gelang. Es ist außerdem ein sehr französischer Walzer, über dem sich der Himmel von Paris aufspannt, voller Nostalgie und mit direktem Draht zu all den alten französischen Filmen, an die man sich erinnert. Vincent Peirani kann aber auch ganz anders. In der Eigenkomposition "Schubertauster" beginnt das Akkordeon ein langsames und endloses Atmen. Das wird einem fast eintönig, als der Ausbruch gelingt – ausgerechnet mit einer Saxofon-Improvisation über Schuberts "Leiermann"; dem monotonsten Lied der "Winterreise".

Aber Emile Parisien hebt das "Leiernde" daran auf eine höhere Ebene, macht es zu einem Kreiseln aus Jammer und Ausweglosigkeit, das immer vehementer wird. Und weil offenbar auch sein Spiel allein nicht ausreicht, um sich vollends auszudrücken, verrenkt sich sein Körper in merkwürdigen Haltungen.

Überhaupt, die Improvisationen. Sie stehen oft ansatzlos da. Immer wieder beginnen Stücke mit solchen mehrminütigen ausgereiften Vorspielen, bevor erstmals das eigentliche Thema folgt. Und im freien Zusammenspiel passt zwischen die Beiden kein Blatt. Sie gestalten Improvisationen, die sich zum rhythmischen Pingpong verschärfen. Das Saxofon springt über die Spitzen des Akkordeons wie der Gebirgsbach über die Kanten seines felsigen Bettes. Zudem ist dem Duo die Popmusik nicht fremd, und hier widmen sie sich der pittoresken – sozusagen der Theater-Sparte des Pop, mit einem Stück von Kate Bush: "Army Dreamers".

Ganz bei seiner Bühnengarderobe als Gaukler ist Vincent Peirani jedoch, wenn er in rasender, aber kaum ersichtlicher Fingerarbeit auf dem Akkordeon ein helles Flimmern erzeugt, das er endlos beibehält. Das nimmt sich aus wie das klingende Gegenstück einer optischen Täuschung, die seine Musik letztlich in der Welt der Illusionen verweist.