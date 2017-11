Friedrichshafen Jamaika nervt die Bürger

Bei vielen Friedrichshafener Bürgern herrschen Katerstimmung und Unverständnis für den Abbruch der Sondierungsverhandlungen durch die FDP. Die Fraktionsvorsitzenden der drei Parteien im Häfler Gemeinderat bedauern den Abbruch der Sondierungen.

Es war ein politisches Erdbeben, das gestern Nacht von der baden-württembergischen Landesvertretung am Berliner Tiergarten ausging. Kurz vor Mitternacht trat FDP-Chef Christian Lindner zusammen mit der gesamten liberalen Parteispitze vor die wartenden Kameras und erklärte die Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP für gescheitert.

Bei den Häfler Bürgern stößt diese Entscheidung am Montagmorgen mehrheitlich auf Unverständnis. Viele Passanten wiegeln ab, als sie nach ihrer Meinung zu den gescheiterten Sondierungen gefragt werden, möchten sich nicht äußern. Der lange Stillstand nach der Bundestagswahl und die zähen Verhandlungen gehen den Menschen auf die Nerven. Der mit Abstand häufigste Satz, der an diesem Montagmorgen in der Häfler Innenstadt fällt: "Ich kann es nicht mehr hören."

Diejenigen, die sich äußern, können ihre Katerstimmung nach dieser ereignisreichen Nacht nicht verbergen. "Wir können doch nicht so lange wählen, bis es den Politikern passt", empörte sich ein älterer Herr, der die CDU gewählt hat. Das Scheitern der Gespräche hält er für eine abgekartete Aktion der Liberalen. Eine Dame, die seit Willy Brandt stets die SPD unterstützt hat, bekräftigt das Vorhaben der Sozialdemokraten, nicht mehr in eine Große Koalition einzutreten. "Die SPD hat gute Arbeit geleistet, aber Frau Merkel hat immer die Lorbeeren eingesackt." Eine ZU-Studentin, die grün gewählt hat, konnte dem Projekt von Anfang an nichts abgewinnen. "Meine Befürchtung ist, dass die drohenden Neuwahlen der AfD helfen und es danach noch schwieriger wird, eine Regierung zu bilden. Die Grünen sollten sich lieber wieder auf ihre Wurzeln konzentrieren und nach linken Mehrheiten streben."

Eine Sympathisantin der AfD zeigte sich hingegen überzeugt, mit ihrer Stimme zum Ende der Amtszeit von Angela Merkel beizutragen. "Ich finde das Ende der Verhandlungen überhaupt nicht schlimm." Dass die AfD schuld an der schwierigen Regierungsbildung sei, weist sie entschieden zurück. "Unsere Demokratie lebt doch vom Streit und vom Wettbewerb! Jamaika wäre doch nur eine weitere Große Koalition mit neuem Anstrich geworden." Bei möglichen Neuwahlen würde sie wieder die Alternative für Deutschland wählen. Einzig ein weiterer ZU-Student begrüßt am Montagmittag das Verhalten der Liberalen. "Ich habe die FDP vor allem wegen Christian Lindner gewählt. Er hat vor der Wahl versprochen, die Prinzipien seiner Partei nicht mehr zu verraten. Dass er jetzt die Konsequenzen zieht und eine Beteiligung an der Regierung ausschlägt, rechne ich ihm und der Partei hoch an."

Im Häfler Stadtrat überwiegt unterdessen die Enttäuschung über das Ende der Sondierungsgespräche. "Ich finde es schade", sagte Mathilde Gombert, die Fraktionsvorsitzende der Grünen. "Jamaika wäre eine Chance gewesen, etwas Neues auszuprobieren." Eine Wunschkoalition wäre die Verbindung mit Union und FDP jedoch nicht geworden. "Die Grünen können beim Klimaschutz keine Kompromisse eingehen. Das ist auch eine Frage unserer Glaubwürdigkeit", so Gombert. CDU-Fraktionschef Achim Brotzer sieht mehrere Politikfelder, in denen kein Kompromiss möglich war. "Der Dissens der Parteien liegt in der Energie-, Finanz- und Flüchtlingspolitik", sagt Brotzer. Dass eine Minderheitsregierung gebildet wird, scheint ihm unwahrscheinlich, da die SPD eine Neuauflage der Großen Koalition ausgeschlossen habe. „Uns steht wohl ein Winter mit heißem Wahlkampf bevor", so Brotzer.

Auch bei der FDP überwiegt die Enttäuschung. Trotzdem verteidigt FDP-Fraktionschefin Gaby Lamparsky die Entscheidung. "Aus Sicht der Liberalen ist der Abbruch nur konsequent, wenn man sich in dem Projekt nicht wiederfindet", so Lamparsky. Vor allem die Flüchtlingsfrage und die explodierenden Kosten der Energiewende seien Punkte gewesen, bei denen die Parteien sich nicht einigen konnten. "Die Pole zwischen CSU und Grünen lagen sehr weit auseinander. Und die FDP war mittendrin", sagt die liberale Fraktionsvorsitzende.

Es sei von Anfang an klar gewesen, dass das Viererbündnis die einzig mögliche Option gewesen sei. "Insofern war es wichtig, dass die Unterhändler in Berlin versucht haben, eine Koalition auf den Weg zu bringen." Dennoch sei das Aus für Jamaika nicht das Ende der Welt, so Lamparsky. "Es ist schade, dass so viel Zeit seit der Bundestagswahl verstrichen ist. Aber jetzt muss ein neuer Weg gefunden werden."