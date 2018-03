Friedrichshafen Isek: Ausstellung im Zeppelin Museum bündelt Zukunftsideen

Wenn das Team für integrierte Stadtentwicklung (Isek) zur Abschlussveranstaltung lädt, kann das natürlich nur ein Anfang sein. 900 Projektideen sind sortiert, aufbereitet und in 17 Leitprojekten definiert. Das Ergebnis des intensiven Arbeits- und Beteiligungsprozesses wurde am Mittwochabend mit Häppchen, Poetry und Musik im Zeppelin Museum gefeiert.

Im Zeppelin Museum liegen nun aber nicht nur die Broschüren aus, die auf 60 Seiten über eben diese Leitprojekte informieren, hier wurde gleichzeitig auch eine Ausstellung eröffnet, die Visionen für die Zukunft Friedrichshafens skizziert, aber auch den bisherigen Arbeitsprozess auf Schautafeln dokumentiert und natürlich einmal mehr einlädt, sich einzubringen. Denn der Abschluss der Erarbeitungsphase ist nur ein Zwischenschritt, oder wie es Stephanie Rahlf, Geschäftsführerin der Koris (Kommunikative Stadt- und Regionalentwicklung) ausdrückt: "Die Pflöcke, die Orientierung für die Zukunft geben können, sind eingeschlagen."

Ein hartes Stück Arbeit liegt hinter den Beteiligten. Allein in der Workshop-Phase haben sich mehr als 500 Menschen aktiv eingebracht. Mehr als 3000 haben sich an der offenen Bürgerbefragung beteiligt und viele haben das Thema während der vergangenen zwei Jahre in den Medien verfolgt. "Wir haben die Köpfe rauchen lassen", sagte Stephanie Rahlf in ihrem Grußwort. Unter den 17 Leitprojekten, die so unterm Strich entstanden sind, liegen den Bürgern fünf besonders am Herzen: Verkehrsentwicklung, grüne und blaue Infrastruktur, Planungskultur und Bürgerbeteiligung, der Fallenbrunnen als Zukunftsquartier mit Bildung, Wohnen, Arbeiten, Natur und Kultur und die Stadt 4.0, bei der es darum geht, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen.

Rauchende Köpfe gab es in dieser Zeit wohl auch im Rathaus. Erster Bürgermeister Stefan Köhler erläutert: "Der Gemeinderat hat die 17 Leitprojekte im Dezember beschlossen und in einem zweiten Schritt, bei der Beschlussfassung des Doppelhaushaltes 2018 und 2019, dann 4,5 Millionen Euro zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen dieser Leitprojekte beschlossen." Damit schufen die Räte die Voraussetzung für die Umsetzung von konkreten Isek Maßnahmen. Die Verwaltung habe ihrerseits bereits diverse Förderanträge gestellt. Seitens des Bundes liegt laut Köhler sogar schon eine Bewilligung über 75 000 Euro für das Projekt Klimastadt vor. "Sie sehen, uns ist es ernst und auch dem Gemeinderat ist es ernst damit, das was wir erarbeitet haben, auch umzusetzen", sagt Köhler. So wurde aus der Abschlussveranstaltung eine Auftakt-Veranstaltung für die Umsetzung. Die Bürgerbeteiligung geht weiter. Auf einer Tafel am Rande der Ausstellung konnten Besucher unter der Überschrift "Isek wird als Prozess erfolgreich sein, wenn" ihre Meinung hinterlassen. Erster Kommentar eines Besuchers: "auch etwas umgesetzt wird."