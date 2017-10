Friedrichshafen Interregionaler Gewerkschaftsrat diskutiert über flexible Arbeitszeit

Präsidiums-Mitglieder der IGR sprechen in Friedrichshafen über Arbeitszeitmodelle und Entwicklungen in den Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein.

Gerade in der Bodenseeregion pendeln viele Arbeitnehmer ins benachbarte Ausland zur Arbeit. Darum haben sich Gewerkschaftsmitglieder der Bodenseeanrainerländer zum IGR-Bodensee zusammengeschlossen, um optimal die Interessen der Arbeitnehmer vertreten zu können. "Derzeit beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig mit den Chancen und Risiken, die verschiedene Modelle einer flexiblen Arbeitszeitregelung mit sich bringen", erklärte IGR-Präsidiumsmitglied Jens Liedtke vom Deutschen Gewerkschaftsbund Südwürttemberg bei der jüngsten Tagung in Friedrichshafen. Die Gewerkschafter aller Länder sind sich darin einig, dass flexible Arbeitszeiten für die Arbeitnehmer zwar vordergründig verlockend klingen, jedoch in vielen Bereichen Mehrarbeit bedeuten. Jens Liedtke nannte als Beispiel den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), der sich eine offizielle Ausweitung der Arbeitszeit auf täglich bis zu 13 Stunden wünscht, da diese Arbeitszeiten ohnehin oft schon die Regel seien. "Da machen wir natürlich nicht mit", stelle Liedtke entschlossen fest.

Wolfgang Fritz, Vertreter der ÖGB aus Vorarlberg, stellte hingegen ein ganz anderes Arbeitszeitmodell vor: "Bei uns ist es seit 2013 in einigen Branchen möglich, dass Arbeitnehmer eine so genannte Freizeitoption wählen, die für beide Seiten eine echte Alternative ist." Dabei können die Beschäftigten einmalig auf eine Lohnerhöhung verzichten und sich dafür etwa eine Woche bezahlten Urlaub nehmen. Die Erfahrung der vergangenen Jahre habe gezeigt, dass die Freizeitoption sehr gut angenommen wird.

Viele Überstunden, wenig Urlaub

Nicht so rosig sieht es dagegen in Liechtenstein aus, stellte Sigi Langenbahn fest. In seinem Heimatland gäbe es derzeit sogar Bestrebungen, das Renteneintrittsalter auf 70 Jahre festzuschreiben. Außerdem gibt es im Fürstentum seit 2005 keine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung mehr. Die so genannte Vertrauensarbeitszeit klang für viele Arbeitnehmer erst einmal verlockend, stellte sich aber in vielen Bereichen als Falle dar, so der Gewerkschafter. "Wir haben in Europa nicht nur die geringsten Urlaubszeiten, sondern auch sehr viele Überstunden", sagte Langenbahn. Durch die Vertrauensarbeitszeit würden viele Arbeitnehmer länger arbeiten, um mögliche Bonuszahlungen erreichen zu können.

Eine ähnliche Situation gibt es beim großen Nachbarn, der Schweiz. Felix Birchler stellte fest, dass die Erfahrungen gezeigt hätten, dass die Arbeitgeber die zusätzlichen gesetzlichen Möglichkeiten zur Abend-, Nacht- und Sonntagsarbeit auf "Biegen und Brechen ausnützen". "Die Anwesenheitszeiten der Angestellten werden ständig ausgeweitet. Darunter leidet das Familienleben genauso wie das Vereins- und Sozialleben", erklärte Birchler. Für Jens Liedtke vom DGB Südwürttemberg soll es deshalb Ziel der Tagung sein, folgende Hauptforderungen vonseiten des IGR auszustellen. "Wir befürworten eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten, aber nur in enger Absprache mit den Arbeitnehmern und dass für alle Beteiligten ganz klar sein muss, dass die Gesundheit aller Arbeitnehmer immer an erster Stelle stehen muss!"

Der IGR

Der Interregionale Gewerkschaftsrat Bodensee ist der Zusammenschluss der DGB-Bezirke Baden-Württemberg und Bayern, der ÖGB-Landesgeschäftsstelle Vorarlberg, der kantonalen Gewerkschaftsbünde St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen, Zürich, Appenzell AR, Glarus und Graubünden im SGB, Travail.SuisseSt. Gallen und Thurgau sowie des liechtensteinischen Arbeitnehmerverbands (LANV). Der IGR Bodensee besteht seit 15 Jahren, die Verantwortlichen treffen sich etwa fünf Mal im Jahr zu grenzüberschreitenden Gesprächen.

Ziel des Zusammenschlusses ist es, die wirtschaftlichen, arbeitsmarktpolitischen, sozialen, ökologischen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmer der Europa-Region Bodensee im Allgemeinen und insbesondere im Rahmen der Regionalpolitik der EU zu vertreten sowie zu fördern. Schwerpunkte der künftigen Arbeit werden die Sicherung der Arbeitsplätze in der Region, neue Arbeitszeitmodelle und auch die Sicherung der demokratischen, sozialen, ökologischen und öffentlichen Standards sowie Grundwerte. (sh)