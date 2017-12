Friedrichshafen/Konstanz In eigener Sache: Würdigung für Lokalchefin Kerstin Mommsen

In eigener Sache: Würdigung für Lokalchefin Kerstin Mommsen

Qualitätsjournalismus aus der Häfler SÜDKURIER-Redaktion erscheint ab 2018 in der neuen Ausgabe Markdorf/Friedrichshafen

Zehn Jahre im Dienst der Leser, zehn Jahre nah an den Themen, zehn Jahre erfolgreiche Arbeit im SÜDKURIER Medienhaus! Für diese Leistung ehrten Geschäftsführer Rainer Wiesner und Chefredakteur Stefan Lutz die Friedrichshafener Lokalchefin Kerstin Mommsen. „Frau Mommsen gehört zu den erfolgreichsten Lokaljournalisten unseres Hauses und wir sind froh, dass wir sie an Bord haben“, so Rainer Wiesner.

Seit 2007 ist Kerstin Mommsen im Unternehmen, seit zwei Jahren leitet die 46-Jährige die Redaktion in Friedrichshafen und steht für echten Qualitätsjournalismus. Unter ihrer Führung wurden die Affäre rund um den ehemaligen Präsidenten der Zeppelin-Universität, Stephan A. Janssen, und auch die vielen Merkwürdigkeiten rund um die Echt Bodensee Card aufgedeckt. Kerstin Mommsen brachte zuletzt ans Licht, warum sich die Stadt Friedrichshafen vehement gegen eine Finanzierung der „Landshut“-Ausstellung im Dornier-Museum wehrt. Und sie berichtete unbeirrt und konsequent darüber, dass aus den Kaminen im MTU-Werk 2 giftige Dieselemissionen rauchten – heute hat das Unternehmen eine Abluftanlage installiert.

Rainer Wiesner: „Diese wenigen Beispiele zeigen, wie wichtig die Arbeit von Journalisten ist. Sie bringen die Dinge ans Licht, die Andere verbergen wollen. Das ist echter Dienst am Gemeinwesen.“

Nun aber gibt es eine Veränderung. Ab 1. Januar wird die gedruckte Ausgabe für Friedrichshafen aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt. Die Redaktion aber bleibt vor Ort. Kerstin Mommsen und Christina Bömelburg werden künftig für die neue Ausgabe Markdorf/Friedrichshafen auf zwei Seiten über die große Kreisstadt berichten. Fabiane Wieland wird wie bisher die Bodensee-Seite betreuen. Kerstin Mommsen: „Ich bedaure es sehr, dass wir in Friedrichshafen nicht mehr Menschen von unserer Berichterstattung begeistern konnten. Dennoch muss ich akzeptieren, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein ‚Weiter so‘ nicht ermöglicht haben. Nun werde ich mit meinem verkleinerten Team mit Energie und Engagement weiter aus Friedrichshafen berichten – natürlich in der gewohnten Qualität.“ Redakteur Manfred Dieterle-Jöchle wechselt in die Redaktion Messkirch/Pfullendorf, Redakteur Toni Ganter wird die Redaktion Markdorf verstärken.

Die Redaktion ist weiterhin erreichbar in der Karlstraße 35 und wie gewohnt unter Telefon 0 75 41/70 70 57 48 oder per Email unter friedrichshafen.redaktion@suedkurier.de. Lokalchefin Kerstin Mommsen können Sie unter der Telefonnummer 0 75 41/70 70 57 41 oder per E-Mail unter kerstin.mommsen@suedkurier.de erreichen.