Friedrichshafen In Gebäude des Klinikums: Polizei schnappt geflüchteten Mörder in Friedrichshafen

Der am Donnerstagnachmittag in der Friedrichshafener Innenstadt geflohene Strafgefangene konnte am Sonntagnachmittag in einem Gebäude des Häfler Klinikums geschnappt werden, wie die Polizei mitteilt.

Die Handschellen klickten in einem Kellerraum des Klinikums Friedrichshafen: Hier endete am Sonntag die Flucht eines 42 Jahre alten verurteilten Mörders. Dieser hatte am Donnerstag einen Ausflug zu seiner Familie an den Bodensee genutzt, um zu entkommen. Zwei Vollzugsbeamte des Heilbronner Gefängnisses hatten den 42-Jährigen in das Café in Friedrichshafen begleitet. Den Gang zur Toilette hatte er genutzt, um zu entkommen. Die Justizbeamten waren ihm noch gefolgt, konnten ihn aber an diesem Tag nicht mehr fassen.Im Rahmen einer Vollzugslockerung war ihm die Fahrt nach Friedrichshafen ermöglicht worden. Seit 1997 verbüßt er im Heilbronner Gefängnis eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes. Er hatte seinen Vermieter erschlagen. Eigentlich hatte in den nächsten Wochen eine gerichtliche Entscheidung angestanden, ob der Häftling auf Bewährung freikommt.Der entflohene Strafgefangene hatte nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag gegen 10.30 Uhr versucht, in einem Wohngebäude beim Klinikum eine Frau zur Herausgabe von Bargeld oder Kreditkarten zu zwingen. Er würgte sie von hinten. Durch ihr geschicktes Verhalten gelang es der Bewohnerin jedoch, sich aus dem Griff des Entflohenen zu befreien und in Sicherheit zu bringen. Nachdem es dem 42-Jährigen kurz darauf misslang, eine Autofahrerin beim Klinikum Friedrichshafen anzuhalten und aus deren Auto zu zerren, flüchtete der Strafgefangene zu Fuß weiter. Wie von der Polizei zu erfahren war, blieben beide Frauen unverletzt. In die Fahndung waren den Angaben nach auch die Bundespolizei, der Zoll sowie ein Polizeihubschrauber und Spürhunde eingebunden.Im Keller des Klinikums ließ sich der geflohene Mörder ohne Gegenwehr festnehmen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Wo sich der 42-Jährige zwischen Donnerstag und Sonntag aufgehalten hat, war nicht zu erfahren.