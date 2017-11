Friedrichshafen/Rottweil Im Prozess um Kinderpornografie bleibt Manches im Dunkeln

n einem Prozess vor dem Rottweiler Landgericht geht es derzeit um einen Mann aus Tuttlingen, der tausende von Bildern und Videos mit kinderpornografischem Inhalt aus dem Internet heruntergeladen haben soll.

Der Angeklagte soll in Friedrichshafen zwei kleine Mädchen nackt fotografiert haben und diese Bilder, entsprechend bearbeitet, in einem Chat hochgeladen haben. Wohl darüber sind ihm die Ermittler des Bundeskriminalamts (BKA) auf die Spur gekommen, das wurde bei den Aussagen mehrerer Polizeibeamter am Dienstag deutlich.

Erst bei der Wohnungsdurchsuchung hatten die Beamten auf zahlreichen Datenträgern die Bilder und Videos gefunden. In einer recht ordentlichen Wohnung, wie eine Beamtin schilderte, da habe sie schon Anderes erlebt. Gefunden wurden aber auch ein "Kuschelbär" sowie, in einem Koffer versteckt, Mädchenkleidung, außerdem lag auf dem Dachboden auch Kinderspielzeug. Was das zu bedeuten hat, bleibt unklar, denn immer wieder findet die Befragung der Zeugen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, so wie es schon bei der Vernehmung des Angeklagten teilweise war. Daher bleibt offen, ob der Mann Kinder nur fotografiert und Bilder angeschaut hat oder selbst tätlich wurde.

Immerhin: Das gefundene Kinderspielzeug könnte auch von seinen eigenen beiden Kindern stammen. Befragt, und zwar öffentlich, wurden am Dienstag mehrere Zauberer-Kollegen des Angeklagten. Der war immer wieder nicht nur als musikalischer Alleinunterhalter, sondern auch als Zauberkünstler bei Veranstaltungen gebucht, und traf sich regelmäßig mit seinen Kollegen im "Magischen Zirkel", mal in Friedrichshafen, mal in Tuttlingen, in der Wohnung des Angeklagten. Dabei sei er sehr offen mit seinem Hang zur Kinderpornografie umgegangen, habe aber immer auch betont, dass er in Therapie sei. "Er hat mir persönlich mitgeteilt, dass er in Haft war", erzählt einer von ihnen.

"Er sagte, er sei in psychiatrischer Behandlung, und es laufe alles gut." Deshalb sei er davon ausgegangen, dass der Mann sein Problem im Griff habe, und außerdem finde er, dass jeder eine zweite Chance verdient habe. Allerdings habe er nicht gewusst, dass das bereits die dritte oder vierte Chance gewesen sei.

Ein anderer Zaubererkollege betonte, er habe den Angeklagten als offenen und freundlichen Mann kennengelernt, "er war einer der nettesten Menschen, den ich je getroffen habe!" Er sei mitten im Leben gestanden, auch kein schüchterner Typ gewesen, aber einer, der immer wieder sein Licht unter den Scheffel gestellt habe. "Er hat sich schlechter gemacht, als er ist." Man habe nie über Details seiner Neigung gesprochen, das Thema eher ausgeklammert, allerdings sei ein Kollege einmal zu ihm gekommen, weil er sich nicht sicher war, ob er mit dem jetzt Beschuldigten auch bei Kinderveranstaltungen auftreten solle. Man habe damals beschlossen, das nicht zu tun.

Einer der Straßenkünstler erzählte von seinen Auftritten beim Friedrichshafener Kulturufer 2015, wo ihn der Angeklagte besucht habe. Und wo er immer mal wieder für längere Zeit verschwunden blieb – möglicherweise machte er da die Aufnahmen der beiden Kinder.

Die Beamten wiederum schilderten einen gefassten, ruhigen Mann, den sie an seiner Arbeitsstelle festnahmen – einer, der wohl mit seiner Festnahme gerechnet hatte. Er sei in seiner Firma angesehen gewesen, hatte sich hochgearbeitet, trat auch bei Firmenfesten als Zauberer auf. Er berichtete aus freien Stücken von den Taten. Die Bilder hatte er über den Server eines Zaubererkollegen hochgeladen, bei dem er zu der Zeit wohnte, und der infolgedessen erst einmal verhaftet wurde. Doch sei schnell klar geworden, dass dieser damit nichts zu tun hatte. "Es war ihm wichtig, seinen Freund zu entlasten."

Die Rede war auch von einem Muster, das bei dem Angeklagten die Taten auslöse. Doch dieses Muster blieb wieder der Öffentlichkeit verborgen, denn auch hier wurde nichtöffentlich weiterverhandelt. Karlheinz Münzer, der Vorsitzende Richter, erläuterte einmal mehr den Grund dafür: Es geht hier darum, ob der Mann weiterhin in der Psychiatrie bleibt – und diese Details erfahre dann eben nur das Gericht.

Der Prozess wird am 19. Dezember um 9 Uhr fortgesetzt, Richter Münzer verwies aber darauf, dass auch dann die Öffentlichkeit immer wieder ausgeschlossen werden könnte. Das Urteil wird voraussichtlich am 20. Dezember verkündet.