vor 1 Stunde Katy Cuko Sandro Kipar Friedrichshafen Im Gedenken an Herzog Friedrich: 300 Trauernde nehmen in der Schlosskirche Abschied

Neun Tage nach dem Unfalltod von Friedrich Herzog von Württemberg fand am Freitagnachmittag in der Schlosskirche Friedrichshafen ein ökumenischer Gedenkgottesdienst zu seinen Ehren statt. Rund 300 Trauernde nahmen Abschied. Die Beisetzung findet am kommenden Freitag, 25. Mai, in Altshausen statt.