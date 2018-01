Friedrichshafen IG Metall kündigt ganztägige Warnstreiks bei ZF und MWS an

Für einen kompletten Tag werden Metaller bei ZF und MWS ihre Arbeit niederlegen. Wie die IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben am Dienstagmorgen mitteilte, fiel die Entscheidung der Vertrauensleute in beiden Betrieben einstimmig.

Bei ZF beginne der 24-stündige Warnstreik um 5 Uhr mit Frühschichtbeginn, bei MWS eine Stunde später. "Nachdem die vierte Verhandlungsrunde sowie ein weiterer Einigungsversuch am Wochenende keine Annäherung der Arbeitgeberseite bewirken konnte und somit zu keinem Ergebnis in der laufenden Tarifrunde geführt hat, ist eine weitere Verschärfung der Arbeitskampfmaßnahmen unumgänglich", teilt die IG Metall weiter mit. Am Mittwochmorgen sowie am Nachmittag seien am Mittwoch Kundgebungen geplant.