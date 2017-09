Friedrichshafen Hotel Maier in Fischbach soll erweitert werden

Die Betreiber des Hotels Fischbach, das seit vier Generationen in Familienbesitz ist, planen eine Erweiterung um etwa 20 Zimmer. In der Fischbacher Runde stellten Sandra und Hendrik Fennel die Pläne vor. Mit der Erweiterung will die Familie konkurrenzfähig bleiben. Für das Projekt soll ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden, wie der Leiter des Stadtplanungsamtes, Klaus Sauter, erklärte.

Friedrichshafen – Das Hotel Maier in Fischbach haben Hubert und Gabi Maier im April an die nächste Generation übergeben. Sandra Fennel, geborene Maier, und Hendrik Fennel planen eine Erweiterung des Betriebs. Wie diese aussehen könnte, präsentierte Hendrik Fennel zusammen mit Architekt Olaf Arndt beim jüngsten Treffen der Fischbacher Runde. Klaus Sauter, Leiter des Stadtplanungsamtes, erklärte, dass hierfür ein vorhabensbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden solle. Außerdem ordnete er die Hotel-Erweiterung in den mittel- bis langfristigen Kontext der stadtplanerischen Überlegungen ein, nach Verlegung der B 31.

Derzeit verfügt das Hotel Maier über 55 Zimmer. "Das ist eine ungünstige Betriebsgröße", erklärte Hendrik Fennel, "das Unternehmen muss wachsen, um mittel- bis langfristig weiterhin erfolgreich zu sein." Der Markteintritt großer Hotelketten in Friedrichshafen habe bereits zum Weichen mehrerer kleinerer Familienhotels in der Stadt geführt, fügte er hinzu: "Wir sind mitten in einem Strukturwandel." 20 Zimmer mehr soll das Hotel Maier bekommen. Die Architekten des Büros Müller, Arndt und Partner haben unterschiedliche Möglichkeiten untersucht, dieses Ziel zu erreichen. Sie reichten vom kompletten Neubau bis hin zu einem Umbau der Gebäude, ergänzt durch einen kleineren Neubau. Die derzeit favorisierte Variante sieht einen turmartigen Neubau mit Flachdach an der Zeppelinstraße vor, westlich der vorhandenen Gebäude und nur wenig höher.

An die bestehenden Gebäude ist über die Jahre immer wieder angebaut worden. Die dadurch entstandene optisch nicht immer ansprechende Gliederung von Fassade und Dach solle durch einen Umbau geglättet und dabei sowohl ästhetisch als auch energetisch aufgewertet werden, erklärte der Architekt. Die Größe der Gebäude und auch die Dachform sollen weitgehend beibehalten werden. Im Inneren sind umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen geplant.

Im Stadtplanungsamt habe man sich bereits Gedanken über die Entwicklung der Zeppelinstraße nach Verlegung der Bundesstraße 31 gemacht, erklärte Klaus Sauter. Zum Bestand an der Nordseite der Straße sagte er: "Wir haben hier schon sehr steile Dächer und in der Nähe des Friedhofs bereits einen dreigeschossigen Ansatz." Drei Geschosse sehen die Stadtplaner vom Friedhof bis zum Hotel Maier auf der Nordseite der Zeppelinstraße als Zukunftsperspektive als durchaus verträglich an. Es sei legitim, den Neubau beim Hotel Maier als Solitär vielleicht sogar noch ein Stockwerk höher zu bauen.

Den Vorschlag von Eva Schöllhorn aus der Runde, für dieses Vorhaben ein Workshop-Verfahren zur Bürgerbeteiligung aufzulegen, bezeichnete Sauter als nicht zielführend. Man könne so ein Verfahren bei privaten Bauvorhaben nicht vorschreiben. Sauter fügte hinzu: "Wir sollten private Initiativen auch nicht durch so hohe Planungshürden abwürgen."

Trotz vereinzelter Kritik am geplanten Flachdach wurde das Vorhaben in der Runde überwiegend positiv aufgenommen. Dietmar Nützenadel, Vorsitzender der Runde, dankte der Hoteliersfamilie, dass sie ihre Pläne überhaupt und bereits in einem so frühen Stadium der Fischbacher Runde präsentierten, obwohl sie dazu nicht verpflichtet seien. Anita Wenger aus der Runde lobte das klare Bekenntnis des familiengeführten Unternehmens zu Fischbach. Hendrik Fennel erklärte: "Wir haben heute noch keine Fakten geschaffen. Wir sind darauf aus, die Situation insgesamt zu verbessern." Ziel sei, ein möglichst ästhetisches Ganzes zu schaffen.

Hotel Maier

Das Hotel Maier an der Ecke Poststraße und Zeppelinstraße in Fischbach wird seit vier Generationen von der Familie Maier geführt. Ältere Fischbacher sprechen noch heute vom Café Maier, denn so hieß es zur Zeit von Gründer Alois Maier, der es ab 1936 zusammen mit seiner Tochter Anna Selinka führte. Ihr Nachfolger war Helmut Maier, ein passionierter Jäger, der den guten Ruf des Restaurants für Wildgerichte begründete. Nach und nach wurde der Betrieb zum Hotel erweitert. Hubert und Gabi Maier übernahmen 1983 und bauten den Betrieb weiter aus. Im April 2017 übergaben sie die Leitung Tochter Sandra und Schwiegersohn Hendrik Fennel.