vor 4 Stunden Sandro Kipar Friedrichshafen Hohes Flugaufkommen während des Weltwirtschaftsforums am Bodensee-Airport

Einige Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums werden auf dem Weg nach Davos auch in diesem Jahr einen Zwischenstopp am Flughafen Friedrichshafen einlegen. Mit kleineren Maschinen reisen sie anschließend in die Schweiz.