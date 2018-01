Friedrichshafen Hoffnung für die Zukunft: Verkauf von MWS Friedrichshafen steht bevor

Die Auftragslage beim Sandguss-Spezialisten MWS Friedrichshafen hat sich verbessert, ein Verkauf des Unternehmens steht offenbar bevor. Ende 2016 war die MWS in die Insolvenz gegangen.

Friedrichshafen – Die Firma MWS Friedrichshafen scheint aus der Krise zu kommen. Ende November 2016 war für die GmbH mit damals rund 320 Mitarbeitern beim Amtsgericht Ravensburg Insolvenzantrag gestellt worden. Betroffen waren auch die MWS Garching GmbH mit damals über 150 Mitarbeitern sowie die MWS Deutschland GmbH, Tochter des österreichischen Mutterunternehmens MWS Industrieholding GmbH mit Sitz in Kufstein-Schwoich.

Es gibt sehr konkrete Verhandlungen mit einem Kaufinteressenten, berichtet Betriebsratsvorsitzende Gabriele Süss-Köstler, die auch Mitglied im Gläubigerausschuss ist. Patrick Wahren, einer der drei mit den deutschen MWS-Unternehmen befassten Insolvenzverwalter von SGB Schneider Geiwitz und Partner aus Ulm, war zum Thema Friedrichshafen nur zu erfahren, man Suche eine Lösung. Die MWS Garching, für die Wahren direkt zuständig ist, wurde zum 31. Dezember 2017 geschlossen und wird abgewickelt, die deutsche MWS-Holding werde ebenfalls aufgelöst.

"Ein Käufer wurde schon Anfang des Jahres 2017 gesucht", berichtet Gabriele Süss-Köstler um Häfler Standort: "Und es waren auch schon im Januar 2017 Interessenten da." Diese Angebote entsprachen aber nicht den Erwartungen von Unternehmen und Gläubigern. "Man nimmt nicht das erste Angebot. Wir sind eine gute Firma mit guten Aufträgen", sagt sie. Ab Februar sei dann aktiv nach Kaufinteressenten gesucht worden und es hätten sich sehr viele beworben. "Jetzt sieht es so aus, als ob wir fast schon verkauft sind", sagte die Betriebsratsvorsitzende. Falls dieser Kaufinteressent mit einem sehr guten Angebot noch abspringe, seien noch zwei, drei weitere Interessenten da: "Allerdings: Wir haben im Oktober auch schon gemeint, dass wir verkauft sind, aber das liegt immer auch am Käufer.

" Klar sei, man wolle so schnell wie möglich Klarheit denn bis dahin gebe es eine große Unsicherheit im Unternehmen unter den Kollegen. Seit Januar sei auch der Schutzschirm, also der Gläubiger- und Vollstreckungsschutz, im Insolvenzverfahren weg.

Auf der Suche nach den Gründen für die Insolvenz müsse man etwas zurückgehen, erläutert Süss-Köstler. 2012 verkaufte der Großkonzern Georg Fischer das Häfler Werk – unter anderem, weil der Großauftrag für Trapezlenker für Audi 2021 ausläuft und bei Georg Fischer beschlossen wurde, sich generell aus der Aluminiumsparte in Deutschland zurückzuziehen. Das Werk in Friedrichshafen wurde zusammen mit dem Werk in Garching verkauft. Letzteres war nicht gewinnbringend. "Wir haben da Millionen abgeben müssen", berichtet Süss-Köstler. Dazu sei gekommen, dass bereits unter Georg Fischer zuletzt nicht mehr so intensiv nach neuen Aufträgen gesucht worden sei, weil das Werk ja sowieso verkauft werden sollte. Nichtsdestotrotz: "Die besseren Verkäufer saßen bei Georg Fischer", meint die Betriebsratsvorsitzende im Nachhinein. MWS habe nicht die Aufträge hineingebracht, damit es weitergeht. Sie hätten zunächst auch nicht "die Verkäufer" an der Spitze gehabt, was MWS dann selber gemerkt habe. Aber das sei halt ein, zwei Jahre zu spät gewesen, so Süss-Köstler. Zusammen führten diese Gründe zur Schieflage.

"Jetzt sieht es ganz gut aus", sagt die Betriebsratsvorsitzende. "Wir haben grob gesagt 20 Neuanläufe." Sehr viel davon aus dem Automobil- bzw. Automobilzuliefererbereich, teilweise mit acht bis zehn Jahren Laufzeit. Chancen sieht sie vor allem in der E-Mobilität. Der Querlenker-Großauftrag vor allem für den Audi A4 sei damit noch nicht ganz ausgeglichen. Zuvor liefen Restrukturierungsmaßnahmen. Ende März 2017 seien 40 von der Entlassungen bedrohten Angestellten für ein halbes Jahr in eine Transfergesellschaft gegangen. Vier Beschäftigte erhielten eine Änderungskündigung. Zwei akzeptierten diese.

Aktuell habe das Unternehmen 255 Beschäftigte plus 18 Leiharbeiter. Ende 2017 wurde die Höchstzahl der Leiharbeiter mit einer Betriebsvereinbarung festgeschrieben. Acht Kollegen aus der Transfergesellschaft seien wieder befristet eingestellt worden. Im Sommer wurden neue Auszubildende eingestellt. Der Schichtbetrieb sei wieder hochgefahren worden. Seit 1. Januar werde auch wieder 100 Prozent Tarif bezahlt. Ob dies bei einem Kauf so bleibt, werde sich zeigen, sagt Süss-Köstler: "Kaufinteressenten signalisieren alle, dass sie von uns was wollen." Ausgehandelt sei aber noch nichts. Wichtig sei aber vor allem erst einmal, dass der Betrieb nicht ewig in der Insolvenz bleibe.

Die Firma

MWS Friedrichshafen ist ein auf Aluminiumsandguss für die Automobilindustrie, Wärmetauscher oder auch Schienenverkehr spezialisiertes Unternehmen, dessen Wurzeln bis zurück zum Zeppelin-Luftschiffbau reichen. Die MB Guss Metallbearbeitung Friedrichshafen GmbH wurde 1999 vom Schweizer Konzern Georg Fischer gekauft. 2012 wurden die Fischer-Werke in Friedrichshafen und Garching an das österreichische Unternehmen MWS weiterverkauft, nachdem es Umstrukturierungen im Konzern Georg Fischer gab. Das Garchinger Werk schrieb bereits damals Verluste in Millionenhöhe, die vom Häfler Werk aufgefangen werden mussten. (wex)