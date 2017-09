Friedrichshafen Hier gibt es warme Kleidung für die Kleinsten: Basartermine in der Region

Hier gibt es warme Kleidung für die Kleinsten: Basartermine in der Region

Der Herbst kommt und dem Kind sind die Klamotten zu klein? Dann nix wie ab auf einen der zahlreichen Kleidungsbasare, die in und rund um Friedrichshafen stattfinden. Hier gibt es den großen Überblick.

Ob in Meckenbeuren, Tettnang, Immenstaad oder in Friedrichshafen und seinen Ortsteilen: Am kommenden Wochenende beginnt wieder die Basarzeit. Hier finden Sie alle Termine und Infos zu den Basaren. Wenn auch Sie noch einen melden möchten, mailen Sie uns doch einfach an friedrichshafen.redaktion@suedkurier.de!

Sonntag, 17. September

Ort: Humpishalle Brochenzell, Andreas-Hofer-Straße 42

Humpishalle Brochenzell, Andreas-Hofer-Straße 42 Zeit: 14 bis 16 Uhr, Schwangere ab 13.30 Uhr

14 bis 16 Uhr, Schwangere ab 13.30 Uhr Kontakt: basarteam-brochenzell.jimdo.com

Das Basarteam Brochenzell ist bereits eine feste Institution in Meckenbeuren. Und auch in diesem Herbst gibt es wieder einen Tischbasar, mit dessen Erlös örtliche und öffentliche Einrichtungen unterstützt werden. Angeboten werden Kinderbekleidung, Spielsachen, Babyausstattung, Fahrzeuge und vieles mehr, berichten die Veranstalter. Die Tische können per Mail basarteam-brochenzell.jimdo.com angemeldet werden.

Samstag, 23. September

Ort: Stadthalle Tettnang

Stadthalle Tettnang Zeit: 10.30 bis 13 Uhr, Schwangere haben mit Begleitperson um 10 Uhr Einlass.

10.30 bis 13 Uhr, Schwangere haben mit Begleitperson um 10 Uhr Einlass. Kontakt: basarteam@waldkindergarten-tettnang.de

Der Natur- und Bewegungskindergarten Tettnang veranstaltet im Frühjahr und Herbst große Kleidungsbasare in der Stadthalle. Fürs leibliche Wohl wird auch gesorgt, im Foyer der Stadthalle gibt es während des Basars Kaffee und Kuchen. Der Erlös des Basars geht zu 100 Prozent an den Kindergarten.

Mittwoch, 27. September

Ort: Evangelisches Gemeindehaus, Adlerstraße 22, Immenstaad

Evangelisches Gemeindehaus, Adlerstraße 22, Immenstaad Zeit: 15 bis 17.30 Uhr, Schwangere von 11 bis 12 Uhr

15 bis 17.30 Uhr, Schwangere von 11 bis 12 Uhr Kontakt: CharlotteHepp@gmx.de, Telefon: 07545/941383

Beim Kinderkleiderbasar Immenstaad gibt es Alles rund ums Baby, Kleinkind und Kind. Die Veranstalter bitten darum am Haus oder auf dem Rathausparkplatz zu parken. Es gibt außerdem eine Kaffeestube.

Freitag, 6. Oktober

Ort: Gasthaus „Die Post“, Adenauerstraße 11

Gasthaus „Die Post“, Adenauerstraße 11 Zeit: 16 bis 17.30 Uhr

16 bis 17.30 Uhr Kontakt: basar.oberteuringen@gmx.de

Der Familientreff Oberteuringen lädt zum Second-Hand-Basar, bei dem Kleidung vom Baby bis zu Jugendgrößen, Umstandsmode, Spielzeug, Kinderfahrzeuge und vieles mehr angeboten werden. Die Standmiete beträgt 5 Euro und eine Kuchenspende. Der Erlös aus dem Kaffee-Kuchenverkauf kommt dem Familientreff Oberteuringen zugute. Die Veranstalter bitten, den Parkplatz des Rotachkindergartens zu benutzen.

Samstag, 7. Oktober

Ort: Roncallihaus, Ailingen

Roncallihaus, Ailingen Zeit: 10 bis 12 Uhr, Schwangere ab 9.30 Uhr

10 bis 12 Uhr, Schwangere ab 9.30 Uhr Kontakt: kleiderbasar-ave-maria@web.de

Das Basarteam vom Kindergarten Ave Maria veranstaltet einen Kinderkleider- und Spielzeugbasar. Verkauft bzw. gekauft werden können gut erhaltene Kinderkleidung, Spielzeug und vieles mehr. Wer selbst verkaufen möchte, kann sich unter kleiderbasar-ave-maria@web.de anmelden. Die Tischgebühr beträgt 6 Euro und einen selbstgebackenen Kuchen. Der Erlös kommt den Kindern des Kindergartens zu Gute.

Samstag, 14. Oktober

Ort: Speisesaal der Bodensee-Schule St. Martin, Zeisigweg 1, Friedrichshafen

Speisesaal der Bodensee-Schule St. Martin, Zeisigweg 1, Friedrichshafen Zeit: 9.30 bis 11.30 Uhr, Schwangere am Freitag, 13. Oktober von 20 bis 21 Uhr

9.30 bis 11.30 Uhr, Schwangere am Freitag, 13. Oktober von 20 bis 21 Uhr Kontakt: www.familientreff-insel.de

Der Familientreff Insel lädt auch diesen Herbst wieder zu seinem beliebten Basar rund ums Kind. Bereits am Freitagabend, 13. Februar, findet ab 20 Uhr ein Verkauf nur an Schwangere mit einer Begleitperson statt. Es handelt sich um einen Kommisionsbasar, alle Informationen zur Anmeldung, Nummernvergabe und Helferdiensten sind auf der Hompage www.familientreff-insel.de zu finden. 20 Prozent des Erlöses gehen an den Familientreff.

Ort: Don-Bosco-Schule, Hegenberg 1, Liebenau

Don-Bosco-Schule, Hegenberg 1, Liebenau Zeit: 14 bis 16 Uhr, Schwangere ab 13.30 Uhr

14 bis 16 Uhr, Schwangere ab 13.30 Uhr Kontakt: basar-kita-liebenau@gmx.de

Die Kindertageseinrichtung Liebenau veranstaltet einen Selbstverkäufer-Tischbasar rund ums Kind. Bei schönem Wetter können Kinder ihr Spielzeug vor der Schule verkaufen, teilt die Kindertageseinrichtung mit.

Samstag, 21. Oktober

Ort: Evangelisch-Freikirchliche-Gemeinde (Baptistengemeinde), Rotkreuzstraße 1

Evangelisch-Freikirchliche-Gemeinde (Baptistengemeinde), Rotkreuzstraße 1 Zeit: 15 bis 17 Uhr, Einlass für Schwangere ab 14.30 Uhr

15 bis 17 Uhr, Einlass für Schwangere ab 14.30 Uhr Kontakt: https://www.baptisten-fn.de

Die Baptisten Friedrichshafen laden zu ihrem zweiten Kinderkleiderbasar ein. Wie die Veranstalter mitteilen, gibt es für die Kleinen eine Spielecke mit Betreuung. Außerdem gibt es im Bistro Kaffee und Kuchen. Die Tische werden über die Internetseite www.baptisten-fn.de vergeben. Die Tischgebühr beträgt sechs Euro für alle, die einen Kuchen mitbringen. Alle anderen bezahlen acht Euro. Der Erlös wird für den neuen Gemeindespielplatz verwendet.

Ort: Dorfgemeindehaus Schnetzenhausen

Zeit: 14 bis 16 Uhr, Schwangere ab 13.30 Uhr

Kontakt: kita.beim.klinikum@outlook.de

Der Elternbeirat der Kita beim Klinikum organisiert wieder einen Basar im Dorfgemeindehaus in Schnetzenhausen. Anmeldungen für einen Verkaufstisch erfolgen per Mail an kita.beim.klinikum@outlook.de. Neben Baby- und Kinderkleidung, Spielzeug und Fahrzeugen gibt es Kaffee und Kuchen zum dort essen oder mitnehmen.

Samstag, 25. November

Ort: St. Maria Kirche Friedrichshafen-Jettenhausen, Pacellistraße 12

St. Maria Kirche Friedrichshafen-Jettenhausen, Pacellistraße 12 Zeit: 14 bis 16 Uhr, Schwangere ab 13.30 Uhr

14 bis 16 Uhr, Schwangere ab 13.30 Uhr Kontakt: basar_jettenhausen@web.de

Der Kinderkleiderbasar Jettenhausen ist ein Selbstverkäuferbasar und wird vom Kindergarten Dorfwiesen organisiert. Eine Tischreservierung ist per Mail an basar_jettenhausen@web.de möglich. Es gibt außerdem noch Kaffee und Kuchen. Der Tisch kostet sieben Euro plus einen selbstgebackenen Kuchen.

Ort: Kinderhaus Wiggenhausen

Kinderhaus Wiggenhausen Zeit: 9 bis 11.30 Uhr

9 bis 11.30 Uhr Kontakt: Basar-Wiggenhausen@web.de

Das Kinderhaus Wiggenhausen lädt zum Herbst- und Winterbasar. Tische können per E-Mail reserviert werden, teilt der Elternbeirat mit. Zur Stärkung gibt es Kaffee, Kuchen und Herzhaftes sowie kalte Getränke.