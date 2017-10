Friedrichshafen-Raderach Hier drückt die Raderacher der Schuh

Oberbürgermeister Andreas Brand hat sich beim Ortsrundgang durch Raderach Wünsche und Sorgen angehört.

Friedrichshafen-Raderach – Bei seinen regelmäßigen Rundgängen in den Ortschaften hört sich Oberbürgermeister Andreas Brand Wünsche, Ideen und Anliegen an. Gemeinsam mit Ortsvorsteher Bruno Mainz und dem Ortschaftsrat startete er dazu nun zu einem Spaziergang durch Raderach, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Ausgangspunkt war das Dorfgemeinschaftshaus. „Die Beschilderung für Kraftfahrer, die von Unterteuringen in Richtung Markdorf fahren wollen, führt direkt durch die Ortschaft“, erklärte Ortsvorsteher Mainz. Aus seiner Sicht wäre es denkbar, den Verkehr nicht durch die Ortschaft, sondern rechts in Richtung Markdorf zu leiten. Allerdings liege die Auffahrt auf die Kreisstraße 7742 in Richtung Markdorf direkt in einer Kurve. Ob diese Beschilderungs-Variante möglich wäre, solle geprüft werden.

Entlang der Straße nach Unterteuringen waren die Randstreifen unbefestigt, sodass bei starkem Regen Sand und Steine auf den Fahrbahnbelag gespült wurden. Durch den verschmutzten Fahrbahnbelag bestand für Radfahrer oder Motorradfahrer die Gefahr, in der Kurve auszurutschen. Im Kreuzungsbereich wurde die Straße deshalb am Rande asphaltiert. „Es ist jedoch notwendig, dass die Straße komplett saniert wird“, sagte Mainz. Gelder dafür wolle er in den Haushalt 2018/2019 einstellen lassen. Sorge machen dem Raderacher Ortschaftsrat die Planungen der Gemeinde Oberteuringen, die Straße auf ihrer Gemarkung auf fünf Meter zu verbreitern. Die Kommunalpolitiker befürchten dadurch ein höheres Verkehrsaufkommen und dass auf der ausgebauten Straße schneller fahren wird.

Der Rundgang durch die Ortschaft führte zudem durch das Neubaugebiet an der Ritterstraße. Dort entstanden in den vergangenen zwei Jahren sieben neue Gebäude. Damit seien die Möglichkeiten für Neubauten in Raderach erschöpft, wie es hieß. Ein Ärgernis sei das unebene Pflaster in der Fichtenburgstraße. Brand bat den Ortsvorsteher, mit dem Stadtbauamt Kontakt aufzunehmen und zu besprechen, welche Verbesserungsmöglichkeiten es gibt.

Zum Abschluss des Rundgangs ging es zum Standort der erst vor wenigen Wochen aus Sicherheitsgründen gefällten Kastanie. Nach deren Fällung wird der Platz oft als Parkplatz genutzt. „Dass hier die Straße weiterführt, ist für viele Kraftfahrer nicht erkennbar“, erklärte der Ortsvorsteher. Die Straßenrandbegrenzungen sollten deshalb deutlicher hervorgehoben werden. Ob es sinnvoll sei, an dieser Stelle wieder einen Baum zu pflanzen, stellten die Kommunalpolitiker aus Raderach infrage. „Sie entscheiden, ob an dieser Stelle wieder ein Baum gepflanzt werden soll“, sagte der Oberbürgermeister in Richtung Ortschaftsrat. Dieser will dieses Thema in einer der nächsten Sitzungen besprechen und dann Kontakt mit dem der Grünabteilung des Stadtbauamtes aufnehmen.