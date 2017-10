Friedrichshafen Herbstkonzert der Musikschule im GZH: Herbstfrüchte aus Saiten und Begeisterung

Vier Wochen nach Ferienende präsentieren die Ensembles der Musikschule ein umfangreiches Programm. Dafür haben sie ein Probenwochenende in der Jugendherberge Überlingen hinter sich – und beweisen beim Herbstkonzert, dass sich die Mühe gelohnt hat.

Die Kleinsten reichen mit den Füßen kaum auf den Boden und manchmal gucken sie sicherheitshalber aufs Griffbrett, ob die Finger richtig sitzen: Das Liederorchester der Musikschule eröffnet mit dem "Shaker Song" das Herbstkonzert der Musikschule im Graf-Zeppelin-Haus. Hochkonzentriert und unerschrocken treffen sie ihre Einsätze und spielen mit Schwung, takt- und tonsicher bis zum Schlusscrescendo von "Polly Wolly Doodle".

Die Fortgeschrittenen starten mit dunklen Cello-Synkopen, über die klare Geigenstimmen das Titelthema von "Forrest Gump heben. Die "Sinfonietta" beweist dabei Sinn für die Weite dieser Musik, den Optimismus und die nachdenklichen Zwischentöne. Unter dem eleganten Dirigat von Corinna Hang gerät "Serenade und Tanz" von Wolfgang Amadeus Mozart frisch und geradeheraus. Die jungen Musiker singen die Melodien aus und setzen feinfühlige Echos, energisch und luftig zugleich federt der "Tanz". Knackig beginnt dagegen "Viola Country" von Richard Meyer: Das Streichorchester wird zur Rhythmustruppe, die mal gestrichen, mal gezupft das Lied der Bratschen begleitet. Die kosten die runde, warme Klangfarbe ihrer Instrumente genießerisch aus.

Das Schuljahr ist erst vier Wochen alt und doch haben die Musikschüler ein abwechslungsreiches Konzert auf die Beine gestellt. Dafür haben sie ein Probenwochenende in der Jugendherberge Überlingen hinter sich. Ausdrücklich bedankt sich Musikschulleiterin Sabine Hermann-Wüster bei Schülern und Lehrern für das Engagement: "Dort wurde stundenlang geprobt – die Früchte lesen Sie jetzt im Programm." Oder in den Worten von Trompetenlehrer Thomas Unger: "Wir haben uns am vergangenen Wochenende zum Fußballspielen getroffen und da wir zufällig die Trompeten dabei hatten, haben wir auch etwas geprobt."

Sein Trompetenensemble steht für den ständigen Generationenwechsel an der Musikschule: Abiturienten mit Jugend-Musiziert-Erfahrung musizieren mit Fünftklässlern – und das Ergebnis stimmt: Festlich, mit mildem Trompetenton erklingt Johann Pezels "Intrada". Die "Alerhande Dansereye" von Tilman Susato ist eine Sammlung von Tänzen der Renaissance, deren Stimmungen das Ensemble fein akzentuiert herausspielt. Filigran greifen die Stimmen ineinander, strahlendes Forte wechselt mit sachten Sequenzen. Jean Marc Serres "Pièces faciles" bilden den spritzigen und mit Vergnügen geblasenen Abschluss.

Elf Celli und ein Bass bringt das Celloensemble auf die Bühne. Sie spielen ohne Dirigenten, sind beim Zusammenspiel ganz aufs Zuhören angewiesen und nehmen vom ersten Ton an das Publikum mit in ihre Welt: Aus dunkel samtigem Klang heben sich immer wieder Einzelstimmen heraus. Dem "Andante" aus Franz Schuberts Bühnenmusik "Rosamunde" schenken sie viel Zeit und allen Schmelz, den die sehnsüchtigen Melodien in sich tragen.

Mit gewaltigen Akkorden beginnt Beethovens Ouvertüre "Die Geschöpfe des Prometheus". Über die anschließende getragene Melodie heben sich sanfte Holzbläser. Rasende Geigen zündeln – wie das Feuer, das Prometheus der Sage nach den Menschen brachte, lodert das ganze Orchester auf. Flöten und Oboen beruhigen, es entwickeln sich Dialoge zwischen Bläsern und Streichern, bis sich nach langem Anlauf jugendliche Energie in großen Schlussakkorden entlädt. Das Jugendsinfonieorchester unter der aufmerksamen Leitung von Andres Schreiber besticht durch ausgewogenen Klang, große Dynamik und Einfühlungsvermögen. Joseph Haydns letzte "Londoner Sinfonie" beginnt mit bedächtigen Akkorden, auf die Cello und Fagotte verzagt, Geigen seufzend und die Oboe klagend antworten. In den heiter werdenden Ton mischen sich immer wieder Zweifel. Duftig und friedlich atmet das Andante, nach zartem Flötensolo rauscht das Tutti auf. Das Finale Spiritoso gestalten die Musiker als tänzerisches Spiel zwischen Licht und Schatten. Und "Zoosters Breakout" von Hans Zimmer aus dem Film "Madagaskar" wird zum rasanten Rausschmeißer.