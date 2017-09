Friedrichshafen Helge Körber erstellt drei Dokumentationen über Kommunalpolitik

Gleich drei interessante Dokumentationen hat Helge Körber gestern im Friedrichshafener Stadtarchiv vorgestellt: "Josef Mauch, Bürgermeister von 1946 bis 1948", "Wahlergebnisse der Gemeinderats- und Kreistagswahlen von 1946 bis 2016" und "Die Rathaus-Chefs in Friedrichshafen von 1946 bis 2017".

Rund drei Jahre hat Helge Körber an den Dokumentationen gearbeitet, die ab sofort im Stadtarchiv eingesehen werden können. Jeweils ein Exemplar kann in der Bodenseebibliothek und in der Kreisbibliothek ausgeliehen werden. "Bei allen drei Büchern handelt es sich um Nachschlagewerke", erläutert Körber, der bedauert, dass er von den eigenen Eltern und Großeltern so wenig über die Vergangenheit erfahren hat. "Das war meine Motivation, für meine eigenen Nachfahren etwas festzuhalten", sagt der 79-Jährige. Zu Josef Mauch hat der langjährige Kommunalpolitiker auch einen persönlichen Bezug. Er kannte ihn zwar nicht persönlich, aber Mauch war der Großvater von Körbers Frau. Zahlreiche Briefe und Dokumente habe er gefunden, als der Dachboden im Haus der verstorbenen Schwiegereltern geräumt wurde. Vieles davon findet sich in der Dokumentation wieder.

Persönliche Anekdoten, Urkunden, Briefe, Fotos, Zeitungsartikel und Gemeinderatsprotokolle füllen mehr als 200 Seiten und geben Einblick in die schwierige Nachkriegszeit. "Mauch wurde 1946 von den Franzosen als Bürgermeister eingesetzt, denn als Zentrumsmann war er bezüglich seiner NS-Vergangenheit einigermaßen clean", so Körber. Seine Hauptaufgabe sei es zunächst gewesen, den Menschen Essen, Wohnraum und Arbeit zu beschaffen. Bei der Bürgermeisterwahl am 5. Dezember 1948 unterlag Mauch gegen seinen Konkurrenten Max Grünbeck. "Dabei wurde ein sehr unschöner Wahlkampf geführt, bei dem sehr persönliche und diffamierende Fetzen flogen", weiß Körber zu berichten. Die Wahlniederlage habe Mauch nie so richtig überwunden. "Ja, man kann schon sagen, dass er verbittert war." Jürgen Oellers, Leiter des Friedrichshafener Stadtarchivs, ergänzt, dass Mauch eher den Klein- und Mittelstand im Blick hatte und Grünbeck schon damals auf die Wiederansiedlung der Großindustrie setzte.

Körbers Erfahrungen in der Politik ab 1968 – von 1975 bis 2014 war er Stadtrat in Friedrichshafen – zeichnet die Dokumentation über Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Kreistagswahlen nach. Auf knapp 400 Seiten hat er akribisch Anzeigen der Parteien zur Wahl, Wahlergebnisse, Zeitungsartikel und Fotos aufbereitet. "Die Dokumentation ist ohne Wertung, ich habe einfach die Fakten aufgearbeitet", sagt Körber zu der Fleißarbeit. "Mit Wohnungsbau, Industrie und Infrastruktur sind die Themen über all die Jahre ähnlich, lediglich die Schwerpunkte ändern sich", so seine Erfahrung.

Spaß gemacht habe Körber auch die Arbeit an der Dokumentation über alle Friedrichshafener Rathauschefs von der Nachkriegszeit bis zur jüngsten Wahl in diesem Jahr. Als chronologisch angelegtes Nachschlagewerk birgt auch dieses Buch einen wahren Schatz Friedrichshafener Geschichte. Von den sechs Bürger- beziehungsweise Oberbürgermeistern hat er fünf persönlich erlebt. In der Dokumentation habe er nicht kommentiert. Bei ihrer Vorstellung ließ er es sich jedoch nicht nehmen, zu jedem Mann eine kurze, persönliche Einschätzung zu geben: "Max Grünbeck war undurchsichtig, Martin Herzog pfiffig, Bernd Wiedmann war der ruhige und behäbige, Josef Büchelmeier war überschätzt und Andreas Brand ist für mich der Nachdenkliche und Verschlossene." Alle seien sehr unterschiedlich. "Unter dem Strich betrachtet ging es jedoch für die Stadt Friedrichshafen immer aufwärts", lautet Helge Körbers Fazit.