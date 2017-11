Friedrichshafen Heilsame Schocks für Internetnutzer: Profi-Hacker Erwin Markowsky gibt wichtige Tipps

Erwin Markowsky hält vor Schülern und Erwachsenen einen Vortrag zum Thema Sicherheit im Internet.

So manche verblüffende oder auch erschreckende Erfahrung nahm das Publikum von Profi-Hacker Erwin Markowsky bei dessen Vortrag zum Thema Sicherheit im Internet in der Bodenseesporthalle mit nach Hause. Aber auch viele Tipps dazu, wie man sich sicherer im Netz bewegen kann. Profi-Hacker Erwin Markowky berät Unternehmen in Sachen Internetsicherheit. Dabei prüft er auch – mit den gleichen Mitteln, die kriminelle Hacker anwenden – wie leicht es ist, Zugriff auf Daten zu erlangen, die eigentlich vor fremdem Zugriff geschützt sein sollten. Im Rahmen eines Projektes namens Sparda-Surf-Safe hat die Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg Markowsky für eine Vortragsreihe engagiert. Bis Donnerstag trat er jeweils vormittags vor bis zu 2000 Schülern auf, abends waren dann deren Eltern und weitere Interessierte eingeladen.

Manche seiner Kunden seien verblüfft, wenn er erst einmal ganz ohne technische Ausrüstung nach Sicherheitslecks suche, erklärte der Hacker. Immer noch finde er Zettel mit Benutzernamen und Passwörtern unter Schreibunterlagen oder sogar auf Klebezetteln am Bildschirm. Sich in Smartphones aller Hersteller zu hacken, ist eine leichte Übung für Markowsky. Das demonstrierte er eindrucksvoll anhand der Handys vieler Zuhörer. Dazu brauchte er nur ein billiges Gerät aus dem Elektronikhandel und ein spezielles Programm auf seinem Computer.

Verblüfft sahen die Besitzer von Handys mit aktivierter WLAN-Suche innerhalb kürzester Zeit unter anderem die IP-Adresse ihres Gerätes, die Bezeichnung des heimischen WLAN-Routers oder die des Routers, mit dem das Handy zuletzt verbunden war, auf der großen Leinwand neben dem Hacker. "Noch ist nichts passiert, aber ich habe alles, was ich brauche, um dem Handy vorzuspielen, dass es zum Beispiel mit dem WLAN zu Hause oder einem freien WLAN, zum Beispiel dem einer Burgerkette, verbunden ist." Zumindest, wenn der Benutzer den Hinweis, dass die Verbindung ungesichert ist ignoriert und die Verbindung zulässt. Damit ist für den Hacker der Weg zu allen im Handy gespeicherten Daten frei. Auch zum Mikrofon der Kamera von Smartphone, Laptop oder anderen mit dem Internet verbundenen Geräten können sich Hacker leicht Zugang verschaffen, wie Markowsky ebenfalls demonstrierte. Und eine andere Teilnehmerin erlebte, dass eine SMS vom eigenen Bruder nicht zwingend von diesem stammen muss, obwohl die Telefonnummer des Absenders dem Bruder gehört.



Tipps zum sicheren Surfen

In seinem Vortrag gab Profi-Hacker Erwin Markowsky viele Tipps, wie man sich sicherer mit Computer und Smartphone im Internet bewegen kann: Admin-Rechte, ungesichertes WLAN und Ladekabel Gebot Nummer eins ist für den Hacker Markowsky, niemals als Benutzer mit Administrator-Rechten ins Internet zu gehen. Ebenso wichtig: Beim Verlassen der Reichweite des heimischen WLAN die WLAN-Suche am Handy ausschalten. Wenn man sich unterwegs in ein WLAN einwählt, niemals Zertifikate akzeptieren, wenn darauf hingewiesen wird, dass es sich um ein ungesichertes WLAN handelt. Vorsicht ist auch beim Aufladen des Handys an öffentlichen Ladestellen angebracht: Über das Ladekabel kann auch auf Daten zugegriffen werden. Es gibt spezielle Adapter, die dies verhindern können.

Sichere Passwörter Für sichere Passwörter empfiehlt Markowsky die Methode der Satzbaulogik: Dazu denkt man sich einen längeren Satz aus, den man sich gut merken kann. Aus den Anfangsbuchstaben der einzelnen Wörter und den Satzzeichen bildet man das Passwort. Niemals sollte man für verschiedene Nutzungen das gleiche Passwort verwenden. Markowsky empfiehlt, ein Kürzel für die jeweilige Nutzung ins Passwort einzubauen.

Ausspähen über die Kamera Gegen die Gefahr des Ausspähens über die Kamera am Laptop hilft ein blickdichtes Klebeband über der Kameralinse.

Software-Updates und Antivirenprogramme Regelmäßige Software-Updates für Betriebssystem und Apps sind Pflicht. Hierbei werden auch Sicherheitslücken geschlossen. Updates sollte man immer direkt beim Hersteller beziehen. Ein professionelles Antiviren-Programm gehört auf jedem Computer. Bei vielen Webseiten sage schon der gesunde Menschenverstand, dass man davon besser die Finger lassen solle, empfiehlt der Hacker. Auch Anhänge an verdächtigen E-Mails sollte man niemals öffnen. In seinem Vortrag gab Profi-Hacker Erwin Markowsky viele Tipps, wie man sich sicherer mit Computer und Smartphone im Internet bewegen kann:



Absolute Sicherheit vor Hackern gebe es zwar nicht, fasste Markowsky zusammen, aber es gebe viele Möglichkeiten, Hackern den Zugriff auf die eigenen Daten erheblich zu erschweren. Auf dass kriminelle Hacker sich einfachere Opfer suchen.