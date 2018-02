Bodenseekreis Häflerin Tanja Riedinger zeigt Arbeit mit Mustangs bei Messe Pferd Bodensee

Die Häflerin Tanja Riedinger zeigt bei der Messe Pferd Bodensee ihre Arbeit mit Mustangs. Sie ist Repräsentantin des "Mustang Makeover". Dabei stellen sich Trainer der Herausforderung, drei Monate mit einen wild geborenen und aufgewachsenen Mustang zu arbeiten.

Für einen Auftritt bei der Gala "Im Takt der Pferde" bei der Messe Pferd Bodensee war die Vorbereitungszeit für die Friedrichshafenerin Tanja Riedinger leider zu knapp. Sie ist erst vor Kurzem von einem mehrmonatigen Aufenthalt in den USA zurück, wo sie auf einer Auffangstation mit Wildpferden gearbeitet hat. Ihre große Fangemeinde in den sozialen Medien ließ sie an einigen ihrer Erlebnisse dort teilhaben. Bei der Messe Pferd Bodensee ist Riedinger zwar nicht im Abendprogramm, aber trotzdem live zu erleben.

"Eine Woche Vorbereitung hätte für die Nummer, die ich mir für einen Auftritt in der Pferdegala ausgemalt hatte, nicht gereicht", bedauert Tanja Riedinger. "So ein Showact sollte aus einer kreativen Idee entstehen und ohne Stress. Ich möchte ja bei jeder einzelnen Vorführung ein besonderes Gefühl vermitteln und die Menschen berühren." Aber sie wird als Repräsentantin des "Mustang Makeover" am Stand 118 in Halle A6 zu finden sein. Mehrmals täglich sind außerdem Auftritte mit einem Mustang oder Stute Estella im Vorführring in derselben Halle geplant.

"Im vergangenen Jahr habe ich zum ersten Mal als Trainerin beim Mustang Makeover teilgenommen", berichtet sie. 16 Trainer stellten sich der Herausforderung, drei Monate mit einen wild geborenen und aufgewachsenen Mustang zu arbeiten und das Ergebnis auf dem CHIO-Gelände in Aachen vor Publikum zu präsentieren. Am Tag vor ihrer Abi-Prüfung in Mathe holten Tanja Riedinger und ihre beste Freundin Bettina Rittler die gerade aus den USA eingeflogene Mustangstute Naira in Frankfurt ab. Höhen und Tiefen bei der Arbeit mit dem Wildpferd teilten die beiden mit ihren Fans in den sozialen Medien.

Derzeit folgen Nativehorse – so nennen sich Tanja Riedinger und Bettina Rittner dort – mehr als 235 000 Fans auf Instagramm, mehr als 57 000 auf Youtube und mehr als 60 000 auf Facebook. Wie erklärt sich dieses riesige Interesse? "Vielleicht hat es damit zu tun, dass wir nicht nur zeigen, was alles klappt, sondern auch, wo wir auf Probleme stoßen und wie wir die lösen", erklärt Tanja Riedinger. "Es gibt dauernd neue Herausforderungen, an denen man wachsen kann. Durch unsere Geschichten versuchen wir viele Menschen zu inspirieren und sie zu motivieren, ihren eigenen Weg zu gehen."

Im Trainer-Wettbewerb belegte sie Platz drei. Die Mustangstute hat ein gutes neues Zuhause gefunden. Bei ihrem jetzigen Aufenthalt in den USA sammelte Tanja Riedinger in einer Auffangsstation für Wildpferde viele neue Erfahrungen: "Besonders hat es mich fasziniert, wenn ich die erste Begegnung mit so einem Pferd hatte", erzählt sie. "Es ist eine sehr große Geduldsprobe, bei der man sich zu 100 Prozent auf das Pferd fokussieren und ihm auch zuhören muss." Die wilden Pferde hätten sie außerdem gelehrt: "Zu viel Ehrgeiz und Ego führt nicht zum Ziel, aber man braucht einen gesunden Ehrgeiz und Durchhaltevermögen." Neben vielen Eindrücken habe sie von ihrer Reise auch viel Inspiration von den Menschen mitgebracht, die sie kennenlernte.

Auch dieses Jahr wird Tanja Riedinger im Rahmen des "Mustang Makeover" ein ehemaliges Wildpferd trainieren. Dabei, so verrät sie, will sie zusammen mit Bettina Rittler diesmal einen ganz neuen Weg ausprobieren, der sehr gut zum Wesen eines Mustangs passe. Auch diesen Weg wollen die beiden mit ihren Fans in den sozialen Medien teilen.