Friedrichshafen Häfler mit Feuerwehrauto auf dem Pan-American-Highway unterwegs

Konstantin Holzner, Physiker aus Friedrichshafen, bereist mit seiner Frau Janneke den amerikanischen Kontinent – auf dem Pan-American-Highway. Die beiden sind mit deutschem Feuerwehrauto mit Häfler Nummernschild unterwegs und ziehen damit viele Blicke auf sich. Den Innenausbau haben sie selbst besorgt.

Einmal den Pan-American-Highway fahren, von Alaska bis nach Feuerland, vom nördlichen Ende des amerikanischen Kontinents nach Ushuaia, der südlichsten Stadt der Welt, annähernd 30 000 Kilometer Abenteuer pur: Während viele von einer solchen Reise lediglich träumen, sind Konstantin und Janneke Holzner bereits unterwegs. In einem deutschen Feuerwehrauto mit Häfler Nummernschild.

Noch bevor sich die beiden trafen, träumte jeder für sich von dieser Reise. Konstantin, aufgewachsen in Friedrichshafen, hat das Karl-Maybach-Gymnasium besucht und am Technischen Gymnasium sein Abitur gemacht, bevor er in München Physik studierte. Auf einer Radtour lernte er Janneke kennen. Sie lebte in Schottland, in Aberdeen. Nach einer langen Fernbeziehung zog Konstantin mit ihr zusammen nach London und nahm dort sein Masterstudium auf. Fünf Jahre lang sparten sie für die Reise. Verzichteten auf neue Autos, Handys und teure Klamotten, ihre Familien unterstützten sie.

Im Oktober vor einem Jahr flogen sie nach Deutschland, um ein geeignetes Fahrzeug zu kaufen. Denn solchen mit Rechtssteuerung wird in manchen amerikanischen Staaten die Einreise verwehrt. Ein altes Feuerwehrauto, ein Mercedes 310 Baujahr 1991, erfüllte alle Voraussetzungen: Gängiges Modell, gute Ersatzteilversorgung, älteres Baujahr ohne anfällige Elektronik und damit einfach zu reparieren. Sie verliebten sich in den roten Kastenwagen, ließen ihn in Friedrichshafen zu und fuhren ihn in zwei Tagen nach England.

Neun Monate verbrachten sie jedes Wochenende mit dem Innenausbau. Unter der Woche schrieb Konstantin an seiner Doktorarbeit. Zwei Wochen vor Abflug nach Kanada musste er diese noch verteidigen und Janneke kündigte ihren Job. Am 1. Juli heirateten die beiden und verschifften zwei Tage später das Auto nach Halifax. Am 11. flogen sie nach Kanada, ihrem 18-monatigen Abenteuer entgegen.

Der Innenausbau des Fahrzeugs bewährte sich auf dem Weg nach Alaska. Das fest installierte Bett bot allen Komfort, die Solaranlage, die der Physiker aufs Dach gebaut hatte, lieferte zuverlässig Strom für Licht und Handy. "Wir hatten zwar immer eine sehr schöne Zeit in den Städten", erzählt der 30-Jährige, "aber unsere Highlights sind Erlebnisse, die wir in der Wildnis hatten." In Neufundland, in einer einsamen Bucht, sahen sie Buckelwale, nur zehn Meter vom Ufer entfernt, in Quebec begegneten sie in einem Nationalpark einem Wolf und schliefen mit dem Heulen seines Rudels. Zuverlässig brachte sie der Mercedes auf dem berüchtigten "Dempster Highway" nach Norden, 740 Kilometer Schotterstraße von Dawson City nach Inuvik. Spuren von Bären, Wölfen und Elchen säumten ihren selbstgebahnten Weg beim Wandern im Denali National Park. Sie begegneten einem Luchs und trafen zwei riesige Elche, die im Flussbett standen, waren fasziniert von einem wahren Feuerwerk grüner Polarlichter.

Überall wurden die beiden auf ihr ungewöhnliches Wohnmobil angesprochen, immer bot es Gesprächsstoff und nicht selten luden sie Fremde bereits nach fünf Minuten zum Abendessen oder Übernachten ein. "Die Menschen, die wir getroffen haben, waren alle unglaublich nett und hilfsbereit", schildert Konstantin Holzner.

Dann, Ende Oktober, passierte es. Auf dem Weg zurück Richtung Süden, im Norden von British Columbia. Plötzlich rutschte das Feuerwehrauto auf Blitzeis aus, kam von der Straße ab, schlitterte Richtung Graben und kippte um. Abgesehen von ein paar blauen Flecken blieben die jungen Leute aber unverletzt. "Wir sind sehr froh, dass wir so glimpflich davongekommen sind", sagt der Häfler, "auch weil wir am selben Tag schon auf Straßen in den Bergen unterwegs waren, wo wir so einen Unfall mit Sicherheit nicht überlebt hätten." Ein Abschleppwagen richtete das Fahrzeug auf und schleppte es 700 Kilometer weit zur nächsten Werkstatt. Die bogen den Wagen provisorisch gerade, damit sie weitere 1100 Kilometer in die nächste große Stadt, nach Vancouver, fahren konnten. Zwei verschiedene Autowerkstätten hatten dort viel Freude an der alten Feuerwehr und noch mehr Spaß mit der Sirene, sodass sie ein paar kleine Reparaturen kostenlos erledigten. Den eigentlichen Schaden an Vorderachse und Differenzial konnten sie mangels Ersatzteilen nicht beheben. Doch Konstantin Holzner ist zuversichtlich: "Wenn man so eine Reise plant, denkt man nicht allzu viel über solche Situationen nach. Wir sind unglaublich froh, dass uns nichts passiert ist. Es sieht so aus, als würde unsere Versicherung bezahlen und die Reise wird auf jeden Fall weitergehen. Im Moment müssen wir jedoch auf Ersatzteile warten."

Wer die beiden weiter begleiten möchte, findet ihr Reisetagebuch unter www.facebook.com/guidiary