Friedrichshafen Häfler VfB-Leichtathleten zeigen Weltklasseleistungen

Ehre wem Ehre gebührt: Katrin Reischmann, Patrick Weisser, Moritz Grillmeier und die U 20-4x100 Meter-Staffel wurden bei der diesjährigen Sportlerehrung der VfB-Leichtathleten mit den begehrten Wanderpokalen ausgezeichnet.

Zum Leichtathleten wird man schon bei der Geburt. Jedenfalls ist das im Hause der Häfler Familie Janischek gute Tradition. Drei Jungs haben die Leichtathletik-Urgesteine Rolf und Claudia Janischek großgezogen und sie schon vom ersten Tag ihres jungen Lebens beim VfB-LC angemeldet. Florian Janischek ist in diesem Jahr 25 Jahre alt geworden – und wurde jetzt für 25-jährige Treue zum Verein geehrt.

Eine nette Geschichte am Rande der diesjährigen Jubilar- und Sportlerehrung im VfB-Vereinsrestaurant. Sie zeigt aber auch, dass in dieser rührigen Abteilung trotz aller sportlichen Ansprüche auch ein Zusammenhalt besteht wie in einer großen Familie. Sportlich gesehen war das endende Jahr 2017 wieder von vielen Höhepunkten geprägt. Nicht weniger als 30 neue Vereinsrekorde wurden aufgestellt, wie es während der Sportlerehrung hieß: Zigmal war man bei baden-württembergischen, süddeutschen und deutschen Meisterschaften erfolgreich unterwegs – und hat in Richard Ringer einen Vorzeigeathleten in seinen Reihen, der bei den Weltmeisterschaften in London am Start war, die Bronzemedaille bei den Hallen-Europameisterschaften in Amsterdam gewann, seinen vielen Erfolgen in diesem Jahr weitere Deutsche Meistertitel hinzufügte und beim ISTAF in Berlin über 5000 Meter mit 13:13,46 Minuten wiederum eine echte Weltklassezeit hinlegte. Dass der Wanderpokal des Vereins im Bereich der Aktiven 2017 trotzdem nicht an ihn, sondern an Langstreckenläufern Katrin Reischmann geht, zeigt, wie sehr die VfB-ler in leistungssportlicher Hinsicht aus dem Vollen schöpfen können. Die junge Athletin hat im richtigen Moment "eiskalt zugeschlagen" – wie es VfB-Trainer Eckhardt Sperlich in seiner Würdigung formulierte – und sich bei den Deutschen U 23-Meisterschaften über 10 000 Meter den Titel in der hervorragenden Zeit von 35:09,29 Minuten geholt.

Dass es auch beim Nachwuchs nicht hapert, darüber gibt es ebenfalls genügend Belege. Im Bereich "Jugend" wurde Patrick Weisser mit einem Pokal belohnt – unter anderem für sein beherztes Rennen, das ihm bei den Deutschen U 20-Jugendmeisterschaften über 1500 Meter den dritten Platz einbrachte. Einen weiteren Pokal gibt es für Moritz Grillmeier, der bei den unter 14-Jährigen sich zum Beispiel bei den baden-württembergischen Cross- und Langstreckenmeisterschaften auszeichnen konnte. Nicht zu vergessen die Jungs der U 20-4x100 Meter-Staffel: Jannik Fritz, William Sproll, Florian Labuske und Phillipp Seubert stellten mit 43,0 Sekunden einen neuen Vereinsrekord auf und belegten bei den Deutschen Jugendmeisterschaften den sechsten Platz.

"Für mich schließt sich der Kreis", sagt Manfred Krom, der die Abteilungsleitung an Roland Uhlig weitergibt. "Leistungssportlich ging es in den vergangenen Jahren immer aufwärts. Aber das Fundament bröckelt", betont er angesichts der Tatsache, dass der Mitgliederstand von ehemals 500 auf jetzt 290 geschrumpft ist. "Auch darüber müssen wir nachdenken", fordert Manfred Krom.