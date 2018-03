Friedrichshafen Häfler Startup betreut Youtube- und Google-Stars

Firma Whitecast aus Kluftern unterstützt Influencer, denn das Marketing für die Generation Internet ändert sich

Max Moreno stürzt sich mit seinen Freunden von Brücken oder aus Flugzeugen, läuft Schlittschuh über dünnes Eis oder macht Salti vom Sprungturm. Sie filmen ihre spektakulären "Challenges" und haben auf Youtube über 150 000 Abonnenten. Auf über 60 000 bringt es "mih", der über angesagte Jugendmode philosophiert, vor Fake-Marken warnt und Jogginghosen testet. Youtuber "iCrimax" lässt seine Anhänger an dramatischen Verfolgungsjagden und "epischen Siegen" in Videospielen teilnehmen und versieht das Ganze mit Kommentaren – über eine Million Abonnenten sehen regelmäßig zu. Die drei sind sogenannte "Influencer": Sie erreichen tausende junge Menschen über ihre Kanäle und die schätzen ihre Angebote und ihre Meinung.

Sie gehören zum Klientenportfolio von "Whitecast". Inhaber und Geschäftsführer Dejan Mihajlovic ist gerade 20 Jahre alt und hat die Firma 2012 gegründet. Damals war er Realschüler, mittlerweile hat er eine Ausbildung als Fachinformatiker und das Fachabi hinter sich gebracht. Er vertritt vor allem Youtuber, das heißt Leute, die auf Youtube spielen, bloggen, kommentieren, Musik machen oder ihren Alltag filmen. "Wir optimieren den Netzauftritt unserer Künstler und betreuen sie ganz individuell", sagt er.

Whitecast bietet seinen Kreativen ein Rundumpaket an Dienstleistungen: Musikdatenbank, Reichweitenvergrößerung, Vermarktung sowie rechtliche und technische Unterstützung rund um die Uhr. Je nach Bedarf und Erfolg kann auch mal ein Auto geleast oder ein aufwändiges Musikvideo gedreht werden. Da er so früh angefangen hat, verfügt der Jungunternehmer über gute Kontakte zu Youtube und Google. Er weiß, was seine Klientel mindestens so schätzt wie das Geld, das sie verdienen: Vblogger-Parties, Youtuber-Events und eine "Familie", die sich regelmäßig trifft. Und er ist offen für alles, was der Markt so bringt: seine Influencer tummeln sich auch auf Plattformen wie Instragram oder Snapchat, die von anderen Werbetreibenden erst noch entdeckt werden müssen.

Denn das Geld, das Whitecast und seine Partner verdienen, kommt aus der Werbung: Kleine Filmchen vor den Videos, Anzeigen daneben oder darunter. Immer häufiger nutzen Firmen auch ihrerseits Influencer für ihr Marketing. Sie erreichen so einen Markt, der klassische Werbung nicht unbedingt wahrnimmt: Jugendliche, die fast nur noch in sozialen Medien unterwegs sind. "Unsere letzte Kampagne mit iCrimax brachte nach einem Video und zwei Streams über 13 000 aktive User auf eine App und war somit effektiver als eine dreimonatige Fernsehkampagne vom Kunden", sagt Mihajlovic.

Der Trick beim Influencer-Marketing: es erreicht punktgenau die Zielgruppe. Wer "iCrimax" folgt, ist an Videospielen interessiert – das entsprechende Spiel wird direkt unter dem Bild mit Bezugsadresse beworben und ein neues Spiel kommt immer gut. Wenn "mih" bei Farben und Formen von Hoodies berät, empfiehlt er schon mal die eine oder andere Marke. Auch "Damakash" gehört zum Whitecast-Netzwerk. Sie ist Pferdefan und lässt per Video alle "kleinen und großen Träumer da draußen" teilnehmen, wenn sie in die Reitschule geht, in Videospielen mit Pferden agiert oder eben Pferdezubehör bestimmter Firmen auspackt. Auf Instagram laden Nutzer regelmäßig Bilder aus ihrem Alltag hoch – wenn sie an einem Tag das Logo einer Online-Dating-Agentur auf ihrem Handy zeigen, verbessert das deren Image. "Wir haben auch Kunden, die haben kein Budget, aber die schicken uns ihre Produkte zu", sagt Mihajlovic. Gratis-Klamotten oder Abendessen für die Künstler, der Pulli oder die Bar im Bild, davon profitieren beide Seiten.

Zur Zeit kommen seine rund 20 Youtuber auf viereinhalb Millionen Abonnenten und eine Milliarde Gesamtabrufe. Mihajlovic ist mit seinen Erfolgen zufrieden. "Mich macht das einfach happy, ich bin viel auf Events unterwegs mit den Künstlern und reise in alle Hauptstädte. Und es ist cool, in meinem Alter schon finanziell unabhängig zu sein." Gerade erst hat das Start-Up Büroräume in Kluftern gemietet, beschäftigt fünf feste und einige freie Mitarbeiter und fasst gemeinsam mit der ebenfalls jungen Werbeagentur "gleichaberanders" Fuß im klassischen Werbesektor.

Influencer-Marketing

Diese Art von Werbung begegnet dem Trend, dass Konsumenten weniger auf klassische Werbung reagieren. Vor allem junge Leute bewegen sich viel in digitalen Umgebungen, daher wächst der Einfluss von Menschen, die in sozialen Netzwerken eine große Reichweite haben. Viele der so genannten Influencer auf Facebook, Twitter, Instragram oder Youtube konzentrieren sich auf ein Thema, etwa Spiele, Mode, Kosmetik oder Rezepte – für Werber eine Art Punktlandung. Dem Vorwurf der Schleichwerbung soll die Kennzeichnung als Werbung entgegenwirken. Allerdings unterscheiden Studien zufolge Jugendliche kaum gesponserte Beiträge von echten Nachrichten.