Friedrichshafen Häfler Round Table lädt 275 Familien ins Kino ein

Seit über zehn Jahren gibt es am zweiten Adventssonntag eine schöne Tradition: Der Round Table lädt Eltern und Kinder zum gemeinsamen Filmschauen ein. Anschließend kommt der Nikolaus.

Alina kommt mit strahlenden Augen aus dem Kinosaal. "Am Ende hat der Bär den blöden Räuber geschnappt und jetzt ist der im Gefängnis und nicht mehr der arme Bär", sagt sie aufgeregt und reiht sich hinter ihren beiden Brüdern in die Schlange ein. Im Foyer des Cineplex-Kinos im Bodenseecenter sitzt nämlich der Nikolaus und teilt den Kindern voll bepackte Tüten aus. Alina, ihre Brüder und ihre Eltern sind – wie rund 274 weitere Häfler Familien – am zweiten Adventssonntag der Einladung des Round Table 78 Friedrichshafen gefolgt und haben gemeinsam einen schönen Mittag im Kino verbracht. Mittlerweile hat die Aktion, die in Kooperation mit dem Landratsamt, Abteilung Bildungs- und Teilhabepaket, läuft, Tradition.

"Vor über zehn Jahren hat sich der Round Table überlegt, mit was man Familien eine besondere Freude machen kann", berichtet Round-Table-Präsident Florian Mayer. Dabei sei die Idee entstanden, Familien ins Kino einzuladen. "Wer schon mal mit mehreren Kindern im Kino war, weiß, dass das nicht gerade billig ist", sagt Mayer, "bei vielen ist das einfach nicht drin." Seither lädt der Round Table, gemeinsam mit Cineplex-Geschäftsführerin Sabrina Fermer, zu zwei Kinderfilm-Vorstellungen ein. In diesem Jahr waren das die Bärengeschichte, die Alina so fasziniert hat: "Paddington 2" und "Hexe Lilli". Anschließend stattet der Nikolaus den Familien einen Besuch ab. "Uns ist es aber auch wichtig, den Familien etwas Persönliches, Selbstgemachtes mitzugeben", sagt Mayer. Und so standen die Tabler – allesamt Männer zwischen 23 und 43 Jahren – den ganzen Vormittag in der Backstube Kloos, um Hefenikoläuse zu backen. Die wanderten dann gemeinsam mit einem Ravensburger Spiel und Schokonikoläusen, Mandarinen und Nüssen, gesponsert vom Rewe-Markt Kreutle, in die Tüte.

Alina ist mittlerweile vorne in der Reihe beim Nikolaus angekommen. "Na, hat dir der Film gefallen?", fragt der Nikolaus die Fünfjährige. Alina lacht: "Ja, ich war zum allerersten Mal im Kino." Wenn sie Glück hat, ist sie im nächsten Jahr wieder dabei: Der Round Table plant bereits für 2018, das Cineplex hat schon grünes Licht gegeben.