Friedrichshafen Häfler Rotarier kochen für Ehrenamtliche

Der Rotary-Club Friedrichshafen richtet am Sonntag ein Dankeschön-Essen im Graf-Zeppelin-Haus aus.

Unter dem Motto "Rotary kocht" veranstaltete der Rotary-Club Friedrichshafen gestern im Graf-Zeppelin-Haus sein traditionelles Dankeschön-Essen für Menschen, die sich ehrenamtlich in der Stadt engagieren. In diesem Jahr fiel die Wahl auf die Friedrichshafener Tafel sowie auf den Kleiderladen und den Betreuungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Bevor die Rotarier Salat und Brokkoli-Suppe servierten, begrüßte Präsident Hans Anton Lehr die 70 Gäste: "Wir freuen uns sehr, dass es Sie gibt und dass Sie sich für diese unglaublich wichtigen Aufgaben einsetzen." Die wenigsten der Rotarier im Club von Friedrichshafen seien gelernte Köche. Glücklicherweise hätten Sie in der Küche des Graf-Zeppelin-Hauses – hier werkelten sie seit 9 Uhr morgens – Unterstützung von Küchenchef Thomas Zehrer bekommen. Auch Club-Mitglied Metzgermeister Hermann Schwaderer gehörte zu den Chefs am Herd und sorgte dafür, dass das Züricher Kalbsgeschnetzelte richtig gut gelang. Präsident Lehr hat in erster Linie Karotten geschnitten und Tomaten geachtelt. "Da wir mit 35 bis 40 Mitgliedern in der Küche werkelten, hatten wir natürlich auch unseren Spaß", gibt er im Gespräch mit dieser Zeitung gut gelaunt zu. Mit Blick auf die Gäste, die so viel in der Gesellschaft bewegen, ist er voll des Lobes. "Da können wir ruhig mal einen Vormittag lang Kartoffeln schälen."

Vom häuslichen Betreuungsdienst für demenziell Erkrankte des DRK ist Brigitte Jehle mit drei Kolleginnen zum Dankeschön-Essen gekommen. "Die Einladung kam für uns ganz überraschend und wir haben uns sehr über diese Anerkennung unserer Arbeit gefreut", sagte sie. "Und wir fühlen uns dadurch auch geehrt", ergänzte Irmgard Damoune. Dass das Essen bis zum Dessert mit Crêpes, Fruchtpüree, Schattenmorellen und Eis sehr lecker schmeckte, war dabei fast zweitrangig. Finanziert wurde das Dankeschön-Essen durch Spenden der Rotary-Club-Mitglieder. "4000 Euro sind für diesen Zweck zusammen gekommen", berichtet Hans Anton Lehr.