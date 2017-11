Friedrichshafen Häfler Projekt Karl-Olga-Park wird teurer

Die Stadtverwaltung Friedrichshafens rechnet mit mindestens 900 000 Euro zusätzlich für Neubau und Sanierung des städtisches Alten- und Pflegeheims.

Deutlich mehr als bisher vorgesehen sollen Neubau und Sanierung des städtischen Alten- und Pflegeheims Karl-Olga-Haus kosten. Nach den Angaben der Verwaltung müssten in der städtischen Finanzplanung für den neuen Karl-Olga-Park (KOP) mindestens 917 000 Euro mehr vorgesehen werden. Dies ist den Unterlagen für die öffentliche Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses des Gemeinderats am kommenden Montag, 4. Dezember zu entnehmen. Für den KOP hatte die Verwaltung bisher rund 26,7 Millionen Euro veranschlagt. Doch die vorläufigen Berechnungen des mit den Planungen beauftragten Architekturbüros belaufen sich nun auf rund 27,6 Millionen Euro. Und die Verwaltung weist ausdrücklich daraufhin, dass diese Summe eine vorläufige sei, die noch mit größeren Unsicherheiten behaftet sei.

Keine Chancen werden der Idee, zusätzliche Obergeschosse zu bauen, eingeräumt. Hier sollten nach Vorschlägen von Verwaltung und Gemeinderat Wohnungen für KOP-Beschäftigte geschaffen werden. Diese sollten auch als Marketinginstrument genutzt werden, um qualifiziertes Personal gewinnen zu können. Doch nach den Berechnungen des Koblenzer Architekturbüros Thillmann, das von 78 Wohnungen in zwei zusätzlichen Geschossen ausging, lägen die Kosten für diese weit über den in der Stadt üblichen. Rund 4000 Euro je Quadratmeter seien zu investieren – "schlicht nicht marktfähig", so das Urteil der Verwaltung. In Friedrichshafen würden Wohnungen "mit durchaus gutem Standard" für knapp 3000 Euro je Quadratmeter gebaut, erläutert die Verwaltung dem Gemeinderat. Nun plant die Verwaltung preisgünstige Mietwohnungen fürs KOP-Personal in dem noch zu planenden Wohngebäude zu schaffen, das die Stadt anstelle des alten Hallenbades bauen will.

Das Hallenbad, das direkt neben dem KOP liegt, soll abgerissen werden, nachdem das neue Sportbad eröffnet wurde. Ab dem Jahreswechsel 2018/19 soll das neue Bad neben der ZF-Arena genutzt werden können. In dem Neubau anstelle des alten Hallenbads könnten solche Wohnungen mit deutlich geringeren Kosten und höherer Qualität geschaffen werden, ist die Häfler Stadtverwaltung überzeugt.

Platz für Familientreff

Im Zuge von Neubau und Sanierung des Karl-Olga-Hauses (KOH) soll auch der Häfler Familientreff "Insel" eine neue Heimat finden. Doch im geplanten Neubau gebe es dafür keinen Platz, denn hier sollen sieben Plätze für Kurzzeitpflege geschaffen werden. Unterkommen soll der Familientreff im Altbau des KOH, den die Stadt dafür komplett zur Verfügung stellen will. Der Familientreff, der vom Stilltreff bis zur Krabbelgruppe verschiedene Angebote macht, muss bis Jahresende das Gebäude der ehemaligen Stadtkasse an der Friedrichstraße räumen. Ein zweites Übergangsquartier schafft die Stadt in der Scheffelstraße.