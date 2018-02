Friedrichshafen Häfler Parkplätze im Praxistest

SÜDKURIER-Check: Wo die Laufwege in die Innenstadt kurz und die Parkgebühren niedrig sind

Kurz beim Häfler Rathaus etwas abholen, dann noch schnell zum Bäcker. Ein Modegeschäft hat außerdem Winterschlussverkauf, eine gute Gelegenheit für ein Schnäppchen. Doch wo das Auto abstellen? Bei welchen Stellplätzen steht ein langer Fußmarsch bevor und wo warten hohe Gebühren? Der SÜDKURIER bietet für genau diese Alltagssituation eine Übersicht. Als Ausgangspunkt gilt der zentral gelegene Buchhornplatz und der Zeitraum 14 bis 17 Uhr.

Die Gebühren für das Parken waren in den letzten Jahren übersichtlich: In vier der insgesamt sechs Häfler Parkhäuser waren die Preise sogar identisch. Ab Donnerstag, 1. März, ändert sich das. Sowohl die Tarifstruktur als auch die Gebühren werden vom Stadtwerk am See in seinen drei Parkhäusern geändert. Konkret sind dies "Am See", "Stadtbahnhof" und "Altstadt".

Rabatt auf Parkgebühren Bisher haben die Einzelhändler in Friedrichshafen mit der Häfler Münze die Möglichkeit gehabt, ihren Kunden die Parkgebühren zu erleichtern: 30 Cent Rabatt hat die goldene Münze am Parkautomaten gewährt. Das ist bald vorbei. Die Rabattkarte soll in Zukunft die Münze ablösen und die Parkgebühr um 50 Cent verringern. Produktionsbedingt kommen die Gutscheine laut Thomas Goldschmidt, Geschäftsführer des Stadtmarketings, nur verzögert zu den Einzelhändlern. Die Münze kann während des Übergangs noch mehrere Monate eingelöst werden, so Goldschmidt.

Andere Parkhausbetreiber in Friedrichshafen wollen nach Anfrage auf die Tariferhöhung der Stadtwerke zunächst nicht mit eigenen Anpassungen reagieren. Die Preise bei den Parkhäusern "Metzquartier", "Seestatt" und Graf-Zeppelin-Haus bleiben laut den Betreibern demnach beim Alten. Ab März sind die Parkhäuser des Stadtwerks dann die teuersten Häfler Parkhäuser. Die günstigste Alternative bleibt das Graf-Zeppelin-Haus.

Der günstigste Stellplatz ist der Seeparkplatz. Für drei Stunden werden hier 1,95 Euro gezahlt, dafür dauert es über sechs Minuten bis zum Buchhornplatz. Den kürzesten Laufweg hat das Parkhaus Altstadt zu bieten: Nur 2,35 Minuten bis zum Ziel. Allerdings ist dieses Parkhaus aufgrund von Sanierungen aktuell nur eingeschränkt nutzbar.