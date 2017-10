Friedrichshafen Häfler Nachtleben blüht auf: "City of Music" lockt Massen in die Stadt

Häfler Nachtleben blüht auf: "City of Music" lockt Massen in die Stadt

Nach der elften Auflage der "City of Music" stellt sich die Frage: Wo sind all die Leute an den übrigen Samstagabenden? In 20 Kneipen, Cafés und Restaurants herrschte ausgelassene Stimmung.

Jemand, der regelmäßig Samstagabends an der Promenade unterwegs ist, muss sich verwundert die Augen gerieben haben: Vor dem "Bella Vista" tanzen noch nach 23 Uhr ältere Paare eng umschlungen, wenn von "Amore" gesungen wird. Man fühlt sich in eine laue italienische Nacht versetzt.

Zuvor im "Spitalkeller" erlebt man das Kneipenfestival "City of Music" wie im Brennglas. Dort sind alle Dämme gebrochen. Menschen von 18 Jahren bis ins Rentenalter feiern in trauter Einigkeit ausgelassen zu einem "Krawall und Remmidemmi"-Cover, ursprünglich von Deichkind. Sämtliche Brillengläser beschlagen. Selbst die Besucher, die lediglich auf dem Treppenabsatz zur Toilette Platz gefunden haben, wirken glücklich. Kaum zu glauben, dass man gerade ein Wochenende zuvor das Länderspiel Deutschland gegen Aserbaidschan alleine mit dem Wirt und einem älteren Gast geschaut hatte. Heute wird Bier im Akkord gezapft.

Nebenan im "Al Porto" ist das Ambiente deutlich gediegener. Zu jazzig angehauchtem Pop-Soul sinnieren die Gäste und lauschen andächtig den hochwertigen Improvisationen von "Acoustic Affair". Man kennt sich untereinander und findet Gelegenheit, sich auf einem Sofa etwas auszuruhen.

Dies ist auch nötig, vor allem beim ambitionierten Ziel, möglichst alle 20 Orte mit Live-Musik aufzusuchen, wie es sich manch einer am Beginn des Abends noch vorgenommen hatte. Nicht überall ist es derart bunt gemischt wie im Spitalkeller. Die jüngeren Partygänger drängen sich auf dem Adenauerplatz vor dem "Rathaus Café", wo House aufgelegt wird. Es gibt fast kein Reinkommen. Jugendlich ist das Publikum auch im "aika" zu "Paulas Livingroom". Lebendig und rhythmisch geht es dort pünktlich um 20.30 Uhr mit "Looking for Freedom" los. Drei Stunden später sind die Künstler sichtlich erschöpft. Noch immer gelingt es ihnen jedoch, gute Laune zu verbreiten. Zu "So Lonely" singen alle im Raum leidenschaftlich mit. Auch an den etwas abseits gelegenen Orten ist es quirlig. Gesetzter, aber nicht weniger ansprechend, ist es im "Café City im GPZ". "The Lonesome Drifters" im "Belushi" bekommt man kaum zu Gesicht, so voll ist es.

Gegen Mitternacht setzt eine Art Völkerwanderung entlang der Uferstraße zur "Aftershowparty" im Graf-Zeppelin-Haus ein (GZH). Die meisten laufen am davor liegenden "Yachtclub" einfach vorbei. Definitiv ein Fehler: Innen ist mit "Gianni Dato & The Blue Tone" ein wahrer musikalischer Höhepunkt des Abends zu erleben. Hier scheint das ältere Publikum den Abend ausklingen zu lassen. Denn anschließend im GZH tanzt überwiegend die Jugend zu mitunter brachialem Bass bis weit in die Nacht hinein. Im Colsman-Saal ist die Luft angesichts der wiegenden Massen derart feierlastig wie sonst nur in engen Bars.

Das ist überhaupt die Frage, die zum Schluss bleibt: Wo sind all die Leute an den übrigen Samstagabenden? So durfte Friedrichshafen auch einmal die nächtliche Stimmung so manch anderer Stadt erleben.