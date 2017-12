Friedrichshafen Häfler Jugendparlament trifft sich zu Klausurtag

Neue Mitglieder bereiten sich auf die Sitzung in der kommenden Woche vor und diskutieren Themen, die die Jugendlichen betreffen.

Rund 40 Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren kamen am Samstag in der Molke zu einer Klausursitzung zusammen, um sich über für sie wichtige Themen Gedanken zu machen. Das Jugendparlament konstituierte sich im Sommer 2016. Doch weil an vielen Schulen erneut Werbung für die Vertretung gemacht wurde, gibt es eine ganze Reihe neuer Mitglieder, die mitmachen wollen. Am Mittwoch findet die erste neue Sitzung statt. Das Parlament ist offen für alle Jugendlichen ab der achten Klasse und jeder Interessierte kann Mitglied im Parlament werden.

Die Themen der Jugendlichen wurden in einem "Ideenpool" für bereits angedachte Projekte, und einer "Ideenschmiede" für neue Vorhaben, ausgiebig erörtert. Es zeigte sich, dass vor allem der Busverkehr und die Situation vor dem Stadtbahnhof für viele Schüler unbefriedigend sind. Die Kosten für die Tickets seien für die Schüler zu teuer, lautete die einhellige Meinung. Bei der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes und des Uferparks wäre eine Mischung der beiden Wettbewerbs-Gewinner-Entwüfren ideal, fand der bisherige Vorsitzende des Parlaments, Matthias Eckmann. Die Jugendlichen regten zudem an, dass die Bushaltestellen überdacht werden sollten, beispielsweise mit einem Glasdach. Die noch amtierende Co-Vorsitzende, Linda Amazu, ergänzte, dass "mehr direkter Seezugang" wünschenswert sei. Auch der "Beach-Club" müsse in jedem Fall bestehen bleiben. Die beiden Vorsitzenden erläuterten ihren Mitparlamentariern zudem, dass sie statt der Ufermauer eine Stufenlösung unterstützen. Zur Neugestaltung des Uferparks und des Bahnhofsvorplatzes habe man bereits Stellungnahmen und einen Antrag beim Gemeinderat eingereicht, versicherten die Vorsitzenden.

Eine der weiteren Ideen war die Installierung von "Pfandringen" an den Mülleimern der Stadt, um Flaschensammlern den entwürdigenden Griff in den Müll zu ersparen. Denkbar sei auch der Hinweis "Pfand gehört daneben", so die Anregung der Jugendlichen.

Festgestellt wurde zudem, dass weiterhin Werbung für das Jugendparlament betrieben werden müsse. Viele Schüler wüssten nichts von der Möglichkeit, sich kommunalpolitisch zu engagieren. Teilweise liege das, so die Meinung der Klausur-Teilnehmer, an der fehlenden Resonanz mancher Schulleiter. Es wurde moniert, dass es noch kein funktionierendes Netzwerk mit den Schulen gebe, was aber für die Arbeit des Jugendparlaments eine wichtige Grundlage sei. Bürgermeister Andreas Köster, der zeitweise bei der Klausurtagung dabei war, versprach, Vertreter des Parlaments zur nächsten Schulleiterrunde einzuladen und das Thema dort. Die beiden bisherigen Vorsitzenden kritisierten zudem, dass zur Zeit die 25 Prozent Stelle der Stadt, die direkt dem Jugendparlament zugeordnet ist, unbesetzt sei. Die Erfahrung des vergangenen Jahres habe gezeigt, dass es oft nicht leicht sei, direkt mit der Stadtverwaltung gemeinsam Ideen zu entwickeln, meinten Eckmann und Amazu. Der Gemeinderat sei dagegen häufig aufgeschlossener.

Köster versicherte, dass die Verwaltung und der Gemeinderat die Arbeit des Jugendparlaments ernst nehme. Auch die anwesende Gemeinderats-Patin Christine Heimpel (SPD) betonte: "Ihr seid sehr wertvoll und für uns sowie für die Stadt eine Bereicherung." Dem schloss sich Ulrich Heliosch von Bündnis 90/Die Grünen an: "Aus dem Jugendparlament heraus wurden bereits einige Dinge auf den Weg gebracht. Ich hoffe, das bleibt so". Die Paten aus den anderen Fraktionen waren am Samstag nicht gekommen. Dafür sicherten die Molke und Schulsozialarbeiter ihre Kooperation zu.