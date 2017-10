Friedrichshafen Häfler Greenpeace-Gruppe informiert über ihre Arbeit

Im September ist die Friedrichshafener Gruppe der Umweltschutz-Organisation Greenpeace im Spektrum in der Ailinger Straße in einen größeren Raum gezogen. Am Samstag bot sich die Gelegenheit, sich beim Tag der offenen Tür im lockeren Gespräch bei Kaffee und Kuchen über die Arbeit und die Ziele von Greenpeace zu informieren.

Die Aktivitäten der Umweltschützer sind seit ihrer Gründung in Friedrichshafen vor zwölf Jahren sehr unterschiedlich und breit gefächert: Von klassischen Info-Ständen über Protestmärsche und Demonstrationen bis hin zu Kleidertauschpartys reicht das Spektrum. Die Mitglieder sammelten Unterschriften gegen das Pflanzenschutzmittel Glyphosat, warben mit einer Radtour für den Schutz der Arktis und setzten sich erfolgreich für die Gründung des Nationalparks Nordschwarzwald ein. "In der Regel organisieren wir einmal im Monat einen Info-Stand und versuchen, Leute zu erreichen", berichtet Ameli Ellegast. "Und manchmal gelingt uns das auch."

Erste Erfolge seien zum Beispiel bei der Aktion "Wellemachen für ein plastikfreies Friedrichshafen" zu verzeichnen. Immerhin verzichten bereits zwölf von 50 besuchten Geschäften auf Plastiktüten und wurden Anfang September von Greenpeace ausgezeichnet. Auch der Einsatz gegen Gift in der Kleidung habe sich gelohnt. "So wie ein steter Tropfen den Stein höhlt, tragen auch unsere Aktionen Früchte", ist Ameli Ellegast überzeugt. Wichtig sei in diesem Zusammenhang, dass bei Greenpeace weltweit und bundesweit Menschen zusammenstehen und dadurch etwas bewegen. Koordiniert werden die Aktionen von der Zentrale in Hamburg.

Auch für Tabea Briegel ist die Vernetzung einer der großen Vorteile bei Greenpeace. "Es baut dann auch wieder auf, wenn man sieht, dass in anderen Städten etwas geht, womit man hier vielleicht noch nicht auf offene Ohren stößt." Dabei denkt sie vor allem an das Thema Mobilität und die Nutzung erneuerbarer Energien. "Dieses Thema ist hier nicht so leicht rüberzubringen." Ebenso wie Ameli Ellegast sieht sie den Klimaschutz als dringlichste Aufgabe. Außerdem hat die Umweltschutz-Organisation den Ausstieg aus der Atomenergie, gentechnikfreie Nahrungsmittel sowie den Schutz der Meere und Urwälder auf der Agenda.

In Friedrichshafen engagieren sich aktuell rund 15 Mitglieder aktiv bei Greenpeace. Sie treffen sich alle 14 Tage mittwochs um 19 Uhr im neuen Gruppenraum im Spektrum. Selbstverständlich könne man jederzeit und ganz unverbindlich vorbeikommen, betont Ameli Ellegast. Außerdem setzen sich in Friedrichshafen zwischen sechs und acht Jugendliche für Greenpeace ein.