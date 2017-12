Friedrichshafen Häfler FDP fordert Wohnheim für Azubis

Nach den Vorstellungen von FDP-Stadträtin Gabriele Lamparsky könnten vor allem Auszubildende kleinerer und mittlerer Betriebe Nutznießer eines solchen Wohnheims in Friedrichshafen sein. Das Handwerk und die Industrie- und Handelskammer (IHK) begrüßen den Vorschlag. Beispielgebend ist eine Einrichtung, die die Stadt Heidelberg seit 2016 betreibt.

Die beiden FDP-Gemeinderätinnen haben im Zuge der Haushaltsberatungen den Antrag gestellt, zu prüfen, ob es sinnvoll ist, ein Ausbildungshaus für Auszubildende aus kleineren oder mittleren Betrieben einzurichten oder zu bauen. Dadurch soll für auswärtige Auszubildende eine bezahlbare Bleibe in Friedrichshafen geschaffen werden, erläutert FDP-Stadträtin Gabriele Lamparsky. Vorbild dafür ist ein seit Ende 2016 in Heidelberg bereits umgesetztes Projekt. Sie selber habe schon gehört, dass Bewerber Ausbildungsplätze im Handwerk oder auch bei einem Zahnarzt nicht angenommen hätten, weil es ihnen an einer Wohnmöglichkeit fehlte. Lamparsky verweist auch darauf, dass Auszubildende der Häfler Großbetriebe in der Regel besser verdienen und deshalb nicht ganz so große Probleme mit Wohnraum hätten. "Ich sehe das als Element der Wirtschaftsförderung für kleine und mittlere Betriebe", so die Stadträtin. Der FDP-Antrag wird zusammen mit anderen nach Auskunft von Andrea Kreuzer, Pressesprecherin der Stadt, in der Sitzungsrunde vom 22. bis 25. Januar bei den Haushaltsberatungen diskutiert. "In diesen Sitzungen wird darüber beraten, wie mit den einzelnen Anträgen weiter verfahren wird", so Kreuzer.

In Heidelberg sind, betrieben von einer gemeinnützigen GmbH, 66 möblierte Zimmer mit Fortbildungsräumen und arbeitspädagogischem Ansprechpartner für Probleme bei der Ausbildung entstanden. "Das wäre 'der Mercedes' eines Ausbildungshauses", so Lamparsky. Eine Variante ohne solche Zusatzangebote mache aus ihrer Sicht aber auch Sinn. 30 bis 40 Zimmer könnte sie sich in Friedrichshafen vorstellen. Ob dies in einem bestehenden Gebäude erfolgt oder ob die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen mbH (SWG) bzw. die Zeppelin Wohlfahrt GmbH Interesse an einem Neubau haben könnten, sei völlig offen. "Mir ist es erst einmal wichtig, diese Idee nach Friedrichshafen zu bringen", sagt Lamparsky. Wie man so etwas am Ende gestalte, müssten Gespräche und Diskussionen ergeben. Beispielsweise, ob die Ausbildungsunternehmen die Miete ganz bezahlen oder teilweise übernehmen oder die Auszubildenden selbst.

"Wir begrüßen das", sagt Georg Beetz, Geschäftsführer der Kreishandwerkschaft, zu dem Vorschlag. Wie viele Auszubildende im Handwerk dies betrifft, schränkt er allerdings ein. "Im Grunde kommen unsere Auszubildenden fast alle aus der Region", so Beetz. Aus seiner Sicht sei es dennoch interessant für Berufsausbildungen, die nicht so häufig seien und Bewerber aus dem Bundesgebiet anziehen, beispielsweise Bootsbauer. Hilfreich wäre es sicherlich auch in Handwerksberufen, wo es Lücken in der Stellenbesetzung gebe, wie Metzger, Bäcker, Maler oder Stuckateur, um Bewerber von weiter weg anzuziehen. Allerdings täten sich die Besetzungslücken in diesen Berufen bundesweit auf. Im Handwerksbereich gebe es im Bodenseekreis seines Wissens einen speziellen Wohnraum bisher nicht.

Was es bisher im Handwerk gebe, seien lediglich temporäre Übernachtungsmöglichkeiten von einer bis zwei Wochen für Auszubildende in sogenannten Landesfachklassen in Berufen, wo es nur wenige Auszubildende gebe, die überregional für den Unterricht zusammengezogen werden.

„Die aktuelle IHK-Befragung zur Standortzufriedenheit in der Region zeichnet für Friedrichshafen ein klares Bild: die mangelnde 'Verfügbarkeit von Wohnraum' ist für die Unternehmen ein Problem. Im Wettbewerb um geeignete Fachkräfte und auch Auszubildende ist bezahlbarer Wohnraum oft ausschlaggebend", sagt Peter Jany, Hauptgeschäftsführer der Industrie und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben: "Deshalb ist es gut und richtig, hier nach Ansätzen zu suchen, die die angespannte Situation für Zentren mit Einpendlerüberschuss – so wie Friedrichshafen – zu lösen hilft." Jany findet, dass dabei alle vorhandenen Potenziale ausgeschöpft werden sollten, so zum Beispiel auch eine mögliche Unterbringung in Studentenwohnheimen. Die gibt es ja in Friedrichshafen bereits. Positiv zu bewerten seien eigene Einrichtungen für Auszubildende insbesondere dann, wenn sie auch begleitende Angebote vorsehen, wie zum Beispiel berufspädagogische Ansprechpartner oder spezielle Seminar- und Lernangebote. "Ziel muss es sein, die duale Ausbildung in der Region zu stärken“, stellt Jany fest.