Friedrichshafen Häfler Bodensee-Weihnacht wird am 1. Dezember eröffnet

Häfler Bodensee-Weihnacht wird am 1. Dezember eröffnet

Aufbauarbeiten für die Friedrichshafener Bodensee-Weihnacht beginnen laut Stadtverwaltung am Mittwoch, 22. November. Die Eröffnung des traditionellen Weihnachtsmarktes, der zum 40. Mal stattfindet, wird am Freitag, 1. Dezember, um 18 Uhr auf dem Buchhornplatz sein.

Schön soll sie wieder werden, die 40. Bodensee-Weihnacht auf dem Friedrichshafener Buchhornplatz. Laut Stadtverwaltung wird der Weihnachtsmarkt bis 22. Dezember stattfinden und von Bürgermeister Andreas Köster am 1. Dezember um 18 Uhr eröffnet.

An 70 Ständen können Besucher täglich durch die vielfältigen Angebote stöbern, sich Anregungen zum Schenken holen und Geschenke einkaufen. Vom Bodenseeufer über den Buchhornplatz bis zum Romanshorner Platz laden Imbiss- und Glühweinstände, Buden mit Süßigkeiten, Kunsthandwerk aus Holz, Horn und Keramik, Schmuck, Kerzen und vieles mehr zum Bummeln ein. Für kleine Besucher gibt es ein Kinderkarussell und eine kleine Eisenbahn.

Im Zentrum des Weihnachtsmarktes werde erneut ein Weihnachtsbaum stehen. Im Vergleich zum Vorjahr werde die Nordmanntanne neun Meter und damit drei Meter höher als im Vorjahr sein. Der Baum werde mit rund 200 Kugeln und 4800 Lichtern geschmückt. Umrahmt wird der Platz von der Weihnachtsbühne, dem Zeppelin-Spielmobil und der barrierefrei zugänglichen Krippe mit lebenden Tieren.

Die Bodensee-Weihnacht beginnt am Freitag vor dem ersten Advent am 1. Dezember. Der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt auf dem Buchhornplatz wird um 18 Uhr von Bürgermeister Andreas Köster eröffnet. Der Gospelchor Deggenhausertal umrahmt die Eröffnung musikalisch. Vorbereitet und organisiert wurde die Bodensee-Weihnacht gemeinsam vom Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt der Stadt Friedrichshafen und der Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH.

Es wird ein täglich wechselndes Programm auf der Bühne geben. Mehr als 30 Veranstaltungen finden dort statt. Weitere Schauplätze für Vorlesestunden, einen Clown-Workshop und Basteln sind das Medienhaus am See, der Kiesel im K 42 und das Zeppelin-Museum.

"In diesem Jahr konnten zusätzliche Kunsthandwerker und Händler gewonnen werden, die Produkte anbieten, die nicht nur in der Weihnachtszeit Freude bereiten", berichtet die städtische Pressesprecherin Andrea Kreuzer. Die 2016 zum zweiten Mal aufgebaute Weihnachtspyramide werde wieder mit einer stattlichen Höhe von 13 Metern gen Himmel ragen. "Sie ist der leuchtende Anziehungspunkt und das Tor zum See, das Gäste aus Konstanz, Österreich und der Schweiz willkommen heißt", sagt Kreuzer.

Kulinarisch werde die Bodensee-Weihnacht einiges bieten: Neben schwäbischen Kässpätzle und Dinette, fränkischen und elsässischen Flammkuchen, Südtiroler Raclette und Waffeln gibt es Flammlachs, französische Crêpes und Galettes sowie Räuberspieße. Klassiker wie etwa Glühwein, Punsch, Bratwurst und Steaks wird es ebenfalls geben – außerdem veganes Essen. Die Häfler Jugendfeuerwehr wird aufgrund des großen Zuspruchs im vergangenen Jahr erneut Stockbrot am offenen Feuer anbieten – auf dem Buchhornplatz direkt beim großen Weihnachtsbaum.

Am Freitag, 1. Dezember, können Kinder an der Eisbahn von 15 bis 17.30 Uhr geputzte oder selber gebastelte Kinder-Stiefel für die diesjährige Nikolaus-Stiefel-Suche abgeben. Zusammen mit fleißigen Helfern füllt der Nikolaus in den Tagen danach die Kinderstiefel mit kleinen Überraschungen und verteilt sie in den Schaufenstern von 17 Geschäften. In einigen Stiefeln sind ganz besondere Überraschungen: je eine Familienkarte für das Zeppelin-Museum oder das Schulmuseum, zehn Eintrittskarten für die Eisbahn am Romanshorner Platz oder Familienkarten für den Besuch des Dornier-Museums. Zwischen Mittwoch, 6. Dezember, und Samstag, 9. Dezember, können die Kinder ihre gefüllten Stiefel suchen und im jeweiligen Geschäft abholen.

An drei Adventssonntagen gestalten Kirchengemeinden jeweils um 17 Uhr den adventlich-weihnachtlichen Impuls. Vielfältig und abwechslungsreich mit Auftritten von Chören, Musikvereinen, Ensembles und Kindertheater ist das Programm auf der Bühne. Schwäbisches zu Weihnachten präsentiert am Samstag, 9. Dezember, um 18 Uhr der Autor Edi Graf, musikalisch wird er von Bernhard Bitterwolf begleitet. Mehr fürs junge Publikum ist der Auftritt von „Jam Blast“, der neu formierten Band der Dualen Hochschule (DHBW) am Dienstag, 5. Dezember, um 18 Uhr. Alpenländische Weihnachtsklänge zaubert das Bodensee Alphorntrio am Mittwoch, 13. Dezember. Los geht es um 18.30 Uhr auf dem Buchhornplatz.

Am Donnerstag, 7. Dezember, heißt es dann „Vorhang auf“ für das Winterkino bei freiem Eintritt auf dem Adenauerplatz. Unter freiem Himmel mit kuschligen Decken, Glühwein oder Punsch in der Hand und dem traditionellen Popcorn soll echtes Kino-Feeling aufkommen. Das Winterkino zeigt zwei Filme: um 17 Uhr „Die Eiskönigin – völlig unverfroren“, um 19 Uhr „Die Legende vom Weihnachtsstern“. Dazu gibt es Stockbrot der Jugendfeuerwehr Friedrichshafen.

Das Magazin zur Bodensee-Weihnacht, das nach 2016 zum zweiten Mal aufgelegt wurde, beinhalte wieder viele Ideen und Anregungen, die man sich in der Adventszeit nicht entgehen lassen solle. Im Magazin finden Interessierte neben dem Programm des Weihnachtsmarktes auch Tipps zu adventlicher Kirchenmusik, Höhepunkten des Kulturbüros, dem Programm in den Museen und vieles mehr. Es liegt in verschiedenen Geschäften, im Rathaus und weiteren Stellen in der Stadt aus.

Wegen der steigenden Nachfragen von Interessenten für den Weihnachtsmarkt investierte die Stadt in neue Markthütten. Die neuen Stände verbinden den Weihnachtsmarkt vom oberen Buchhornplatz durch die Unterführung mit der Eisbahn. Durch weitere Weihnachtsdekoration wurde der Romanshorner Platz optisch aufgewertet.

Aufbau/Sperrungen

Mit dem Aufbau des Hüttendorfes auf dem Buchhornplatz beginnen Mitarbeiter der städtischen Baubetriebe am Mittwoch, 22. November. Deshalb sind die Zufahrt vom Busbahnhof in die Fußgängerzone auf den Buchhornplatz vor der Unterführung beim Zeppelin-Museum sowie die Zufahrt von der Karlstraße zum Buchhornplatz ab 22. November nicht mehr möglich. Die Zufahrt zur Tiefgarage des Gebäudes K 42 (Karlstraße 42) sei gewährleistet.

Informationen im Internet: www.bodensee-weihnacht.de