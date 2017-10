Friedrichshafen Grüne: Stadt Friedrichshafen soll Zeppelin-Apotheke kaufen

Die Grünen-Gemeinderatsfraktion will den nicht denkmalgeschützte Altbau vor einem möglichen Abriss retten und fordert von der Verwaltung ein Umdenken in Sachen Immobilienpolitik und Stadtentwicklung.

Der geplante Verkauf der 1903 erbauten Zeppelin-Apotheke in der Eugenstraße 75, Ecke Riedleparkstraße, sorgt für Gesprächsstoff in der Stadt. Immerhin ist das Gebäude nicht denkmalgeschützt und soll den Besitzern, dem Apothekerpaar Heh, 1,5 Millionen Euro bringen. Laut Annonce ist der Altbau "für Bauträger geeignet". Dass das Haus zum Höchstpreis an einen Investor geht, der es dann abreisst, will die Gemeinderatsfraktion Bündnis 90/die Grünen nun verhindern.

Laut einer Medienmitteilung sind sich die Grünen einig, dass die Stadt die Zeppelin-Apotheke kaufen sollte – und zukünftig keine Grundstücke mehr aus dem städtischem Besitz veräußern sollte. "Es gibt viele erfolgreiche Beispiele in anderen Städten, die mit eigenen Immobilien eine erfolgreiche Baupolitik betreiben", heißt es in der Mitteilung. Der Kaufpreis und die Folgekosten sollten dabei kein Argument sein, lässt Gerhard Leiprecht, Mitglied im Technischen Ausschuss wissen. "Schließlich bekommt die Stadt eine Immobilie als Gegenwert – mit einer Wertsteigerung, die in der momentanen Zinspolitik sonst nirgendwo erreicht werden kann", sagt er. Kommunen wie Zürich würden für die Stadtentwicklung wichtige Grundstücke selbst erwerben, um sich die Entwicklung nicht aus der Hand nehmen zu lassen, heißt es weiter. So etwas wäre aus Sicht der Grünen-Fraktikon auch für Friedrichshafen wünschenswert.

"Das Gebäude prägt das Stadtbild an dieser exponierten Stelle seit mehr als 80 Jahren und ist es wert, erhalten zu werden", lässt Fraktionsvorsitzende Mathilde Gombert wissen. Fraktionskollegin Regine Ankermann sieht es sogar als Vorteil an, dass das 1988 sanierte Haus nicht unter Denkmalschutz steht, denn so seien die Gestaltungsmöglichkeiten größer. "Es gibt viele tolle Beispiele, wie man alte Bausubstanz mit moderner Architektur verbinden kann", sagt die Gemeinderätin. Aus Sicht der Grünen wäre beispielsweise die Nutzung wie bisher als Apotheke oder ein anderes Geschäft – oder eine kommunale Einrichtung mit Publikumsverkehr denkbar. Die oberen Geschosse der Zeppelin-Apotheke sollten als Wohnraum vermietet werden.

Auch die Stadtverwaltung ist bereits aufmerksam auf den geplanten Verkauf geworden – und will handeln. "Nachdem wir ebenfalls von den Verkaufsabsichten der Eigentümer erfahren haben, haben wir eine erneute Prüfung auf Denkmalwürdigkeit beim Landesamt für Denkmalpflege vorgeschlagen", erklärte Baubürgermeister Stefan Köhler gegenüber dem SÜDKURIER. Die Überprüfung werde voraussichtlich noch im Oktober erfolgen. Auch weitere bisher nicht denkmalgeschützte Gebäude in Sanierungsgebieten sollen fachlich bewertet werden. Wenn das Landesdenkmalamt seine Meinung nicht ändert, bleibt der Stadt nur die Möglichkeit, mitzubieten. Dafür braucht die Verwaltung aber den Auftrag des Gemeinderats.