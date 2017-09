Friedrichshafen Großes Interesse an Podiumsdiskussion der MTU-Auszubildendenvertretung

Großes Interesse an Podiumsdiskussion der MTU-Auszubildendenvertretung

Die Podiumsdiskussion der MTU-Jungend- und Auszubildendenvertretung war gut besucht. Fünf Bundestagskandidaten kamen und stellten sich den Fragen der Azubis.



Hellwach zeigte sich am Donnerstagmorgen um 8 Uhr nicht nur das Auditorium aus rund 240 Auszubildenden der MTU Friedrichshafen. Auf Einladung der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) stellten sich die Bundestagskandidaten des Wahlkreises Bodensee, Lothar Riebsamen (CDU), Leon Hahn (SPD), Claudia Haydt (Linke), Christian Steffen-Stiehl (FDP) und Markus Böhlen (Grüne), in einer Podiumsdiskussion den Fragen der Auszubildenden. Nicht eingeladen war die AfD. Moderiert wurde die Veranstaltung vom Vorsitzenden der JAV, Joao Sampaio. Einer 20-minütigen Vorstellungsrunde folgten 70 Minuten, in denen es um die Positionen der Parteivertreter zu Berufsausbildung, Industrie 4.0 und Digitalisierung ging.

FDP-Mann Christian Steffen-Stiehl nannte als vorrangige Themen die Digitalisierung voranzutreiben, die Balance zwischen Bürger und Staat zu verändern sowie ein vereinfachtes Steuermodell anzustreben. SPD-Kandidat Leon Hahn betonte vor allem seine politische Erfahrung, obwohl er der jüngste Kandidat sei. Er setzt auf bezahlbaren Wohnraum, die Digitalisierung zu gestalten und voranzutreiben sowie in Bildung zu investieren. Riebsamen (CDU) berief sich auf den während seiner Amtszeit als Bundestagabgeordneter beschlossenen und nun begonnenen Ausbau der B 31 sowie auf die Investition in die Südbahn. In Berlin befasse er sich hauptsächlich mit dem demografischen Wandel, mit Gesundheits- und Sozialpolitik. Wohnraum für Familien durch steuerliche Erleichterungen und Wohngeld nannte er als wichtige Maßnahmen.

Markus Böhlen von den Grünen ist Berufsschullehrer in Friedrichshafen und begrüßte drei seiner Ex-Schüler im Publikum. Sein politisches Bekenntnis "Zwischen Umwelt und Wirtschaft passt kein oder" entspreche den MTU-eigenen Nachhaltigkeitszielen. Claudia Haydt stellte das Selbstverständnis der Linken heraus, Lobby für diejenigen zu sein, die keine Lobby haben und in diesem Sinne für Umverteilung, gegen die steigende Kinderarmut und für das Denken in globalen Zusammenhängen einzutreten.

Alle Kandidaten bekannten sich zur Bedeutung der Berufsausbildung und lobten das in Deutschland einzigartige duale System. Böhlen plädierte dafür, nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung zu machen, ein Studium überfordere viele. Riebsamen stimmte ihm zu und hob die Bedeutung von Mechanikern und Werkzeugmachern hervor, die Betriebe wie die MTU groß gemacht hätten. Hahn forderte gebührenfreie Bildung, das Abitur als Basis für Ausbildungs- und akademische Berufe, die Stärkung beruflicher Ausbildung sowie die Lehr- und Lernmittelfreiheit. Steffen-Stiehl bezeichnete eine Abiturquote als Unsinn. Es komme nicht auf die Dauer der Schulbildung, sondern auf deren Qualität an. Es sei ein Fehler gewesen, den beruflichen Schulabschluss zu verdammen. Dem hatte Riebsamen nichts hinzuzufügen.

Claudia Haydt hob hervor, dass der Zugang zu Bildung nicht vom Elternhaus und vom sozialen Status abhängen dürfe. Auch Hahn war Chancengleichheit wichtig. Einigkeit bestand über die Notwendigkeit, die Digitalisierung voranzutreiben, wobei die Parteien die Rolle des Bundes unterschiedlich gewichteten und auch die Verantwortung für den schleppenden Fortschritt in Sachen Breitbandausbau ansprachen.

Die großflächige Vernetzung durch die Industrie 4.0 bringe vielfältige Herausforderungen, zu denen berufliche Fortbildungen (Haydt) gehörten, die Schaffung neuer Arbeitsmodelle (Steffen-Stiehl), die digitale Bildung (Hahn), lebenslange Weiterbildung (Böhlen) und der Abbau europäischer Bürokratie (Riebsamen). Knapp blieb die Zeit für Publikumsfragen zu Zeitarbeit als moderne Sklaverei und die Türkeiproblematik sowie für die Schlussstatements der Kandidaten. Auf den Punkt brachte es Sampaio an seine Kollegen gewandt: "Geht wählen!"