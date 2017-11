Friedrichshafen Großer Ausverkauf in der Friedrichshafener Innenstadt

Vier Geschäfte, vier Mal Räumungsverkauf: In der Häfler Innenstadt hören vier alteingesessene Einzelhändler auf.

Während in der Benetton-Filiale und dem "Marktkörble" am Buchhornplatz bereits Ende Dezember alle Regale leer sein müssen, läuft der Ausverkauf im Gabor-Schuhladen in der Wilhelmstraße und in der Buchhandlung See-Verlag in der Karlstraße bis Ende Januar. Alle vier Geschäftsaufgaben erfolgen nach Angaben der Inhaber "altersbedingt".

Irmgard Hirschs Augen leuchten immer noch, wenn sie von ihrem großen Traum erzählt. Vor 16 Jahren hat sich die einstige Sekretärin mit einem Schuhladen in ihrer Heimatstadt Murrhardt im Rems-Murr-Kreis selbstständig gemacht, sechs Jahre später in Friedrichshafen expandiert. "Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, volontiert, mich intensiv vorbereitet und dann diesen Schritt gewagt", sagt sie, "die Häfler haben uns hier sehr gut aufgenommen." Während andere Frauen in ihrem Alter längst in Rente sind, steht sie Tag für Tag in ihrem Ladengeschäft, berät und bedient gemeinsam mit drei Verkäuferinnen die Kundinnen. Ihr Mann Wolfgang (70 Jahre) macht die Buchhaltung. Doch damit ist zum 31. Januar Schluss. "Es hat immer solchen Spaß gemacht", sagt Irmgard Hirsch", aber nun wollen wir den See genießen, ein bisschen reisen, Sport machen." Einen Nachfolger hat das Ehepaar Hirsch nicht. Die Räume sind gemietet, was mit ihnen passiert, entscheidet der Eigentümer selbst.

Nur wenige Schritte weiter verschwindet bald ein weiteres inhabergeführtes Geschäft. Der See-Verlag in der Karlstraße schließt ebenfalls Ende Januar. 85 Jahre lang gab es an dieser Stelle eine Buchhandlung, seit 21 Jahren wird sie mit viel Herzblut und Leidenschaft von Uschi Kosemund geführt. Auch Kosemund hat das gesetzliche Renteneintrittsalter bereits überschritten. Nach einem Nachfolger hat sie erst gar nicht gesucht. "Das kann man im Grunde niemanden mehr zumuten", sagt sie, "es hat so viel Spaß gemacht und war eine tolle Zeit, aber sie ist nun vorbei." Ihre Mitarbeiterinnen nimmt sie alle mit in den Ruhestand. Und wo nun jahrzehntelang Bücher verkauft wurden, gehen bald Designerklamotten und Accessoires über den Tisch. Sandra Weiß wird, die seit drei Jahren in unmittelbarer Nähe die Boutique "Louise" führt, wird sich dort vergrößern.

Und auch am Buchhornplatz stehen zwei Veränderungen an: Wie bereits Ende Oktober bekannt wurde, räumt das Ehepaar Doreen und Peter Biringer ihre Benetton-Filiale, die sie seit 1993 geführt hat aus Altersgründen. Wer die Gewerbefläche in 1a-Lage übernimmt, ist derzeit allerdings noch unklar. Gegenüber, wo derzeit noch das "Marktkörble" mit Rabatten wirbt, gibt es statt Geschirr und Weihnachtsdeko bald Damenoberbekleidung und Unterwäsche.

Für Thomas Goldschmidt, Leiter des Stadtmarketings, bieten diese Veränderungen in der Häfler Innenstadt keinen Anlass zur Sorge. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass alles adäquat vermietet wird", sagt er. Auch inhabergeführte Geschäfte könnten sich in der Regel marktgerechte Mieten noch leisten. In der Tat zeigt der Vergleich des IHK-Gewerbemietspiegels von 2011 und 2015 im Vergleich, dass sich die Ladenmieten in den letzten Jahren auf dem gleichen Level bewegt haben (siehe Erklärtext). Fakt ist aber auch, dass sie mit bis 45 Euro/Quadratmeter in 1a-Lage zu den teuersten in der ganzen Region gehören. Allerdings ist laut IHK auch die Kaufkraft hier immer noch deutlich höher als andernorts. Die Befürchtung vieler Häfler, dass ihre Innenstadt nur aus Billigshops wie KIK oder Ted besteht, teilt Goldschmidt nicht. "Natürlich gibt es Vermieter, für die solche Konzepte sicher und attraktiv sind, aber viele sind sich auch ihrer Verantwortung hier in Friedrichshafen inzwischen bewusst", sagt er.

Hohe Marktmieten, Konkurrenz im Netz

Weniger inhabergeführte Geschäfte, mehr Handelsketten – in der Häfler Innenstadt findet – wie in anderen Städten auch – ein Wandel statt. Die Gründe hierfür sind vielfältig.