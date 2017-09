Friedrichshafen Große Linien für den Häfler Uferpark

Vier architektonische Konzepte für die Seepromenade von Friedrichshafen wurden am Donnerstagabend den Bürgern vorgestellt. Der Siegerentwurf soll im November feststehen.

Rund 140 Bürgerinnen und Bürger interessierten sich am Donnerstagabend dafür, welche Ideen vier Architektenteams für den Häfler Uferpark entwickelt haben. Die Planer stellten im Graf-Zeppelin-Gymnasium ihre Konzepte vor. Eine Leitidee zieht sich durch alle Konzepte: Im Park soll es künftig keine trennenden Elemente wie Zäune oder Mauern geben. Zum anderen soll der See zwischen dem Yacht- und dem Gondelhafen aufgeschüttet werden, um hier einen leichten Zugang zum See zu ermöglichen. Die Konzepte umfassen jeweils auch den Bereich des Busbahnhofs vor dem Stadtbahnhof – hier sind sich die Planer zumindest in dem Punkt einig, dass die Busse nicht mehr so viel Platz bekommen sollen – so werden die Haltestellen meist parallel zueinander angeordnet.

Den radikalsten Entwurf, was den Umgang mit den bestehenden Gebäuden anlangt, hatte das Duo der Heinrich Landschaftsarchitektur GmbH aus der Schweiz und die Dietrich Untertrifaller Architekten ZT GmbH aus Bregenz: Kein Gebäude, das bisher im Uferpark steht, wie der Lammgarten oder das Clubhaus des Württembergischen Yachtclubs, soll an seinem bisherigen Standort bleiben. Das Clubhaus findet sich in diesem Konzept im Gelände des Yachthafens und ein neuer Gastronomie-Bereich findet sich auf einer aufgeschütteten Fläche vor dem Gondelhafen. Patrick Stremler, der am Donnerstagabend das österreichische Büro vertrat, sagte in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER, auf die Radikalität im Umgang mit den bestehenden Gebäuden angesprochen, dass die der Konzeption zugrunde liegenden Ideen möglichst "viele Steine ins Rollen bringen" sollten.

Ein lang gestrecktes Gebäude, als Querriegel in Höhe des Zeppelin-Denkmals, sieht das Konzept des Leonberger Büros Schmid Treiber und Partner sowie des Karlsruher Architekten Henning Baurmann vor. Hier wollen sie einen Ersatz für Lammgarten und Beachclub und gleichzeitig auf dem Dach des Gebäudes eine Aussichtsplattform zum See schaffen. Außerdem wollen sie entlang der Mauer des Gondelhafens einen Steg in den See hinaus bauen, auf dem ein Café Platz finden soll. Ferner schlagen sie eine Bühne im östlichen, tief liegenden Teil des Parks an der Friedrichstraße vor. Markus Hering, der einzige zum Planungsworkshop zugelassene Architekt aus Friedrichshafen, schlägt vor, den Lammgarten zwar an seinem bisherigen Ort zu lassen, aber ihm einen Neubau zu gönnen, für den die Hanglage in diesem Bereich genutzt wird, um das Gebäude gefälliger gestalten zu können. Die Besonderheit seines Entwurfs: Er verlegt die Musikmuschel schwimmend in den See. Wie auch seinen Architekten-Kollegen war es ihm mit seiner Planung wichtig, den Park wieder als eine zusammenhängende Einheit erlebbar zu machen.

Dass sie viel für Gartenschauen arbeiten, wie Axel Klapka vom Berliner Büro K1 in einem Gespräch mit dieser Zeit sagte, war dem Konzept anzumerken. Einen durchgängigen, großzügigen Park zu schaffen, ist das Ziel des K1-Konzepts. Verbunden damit sind verschiedene Gärten, wie etwa einen für Rhododendron-Pflanzen.

Nachdem die Planer ihre Ideen in der GZG-Aula in groben Überblicken präsentiert hatten, gab es vertiefende Gespräche mit Bürgern. Diese äußerten auch Kritik: Einigen missfiel, dass es einen freien Zugang zum See geben soll. Sie wollen hier kein zweites Strandbad.