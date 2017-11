Friedrichshafen Gospelchor Gossau berührt in der Baptistengemeinde

Dem Chor aus der Schweiz gelingt in Friedrichshafen ein Konzert, das die Besucher auch auf den Advent vorbereitet.

Leise Töne begleiteten die Sänger des Gossau Gospelchoirs, als sie den Gang durch das gemütliche Gemeindehaus der Baptistengemeinde Friedrichshafen gingen, um auf der Bühne ihre Plätze einzunehmen. Doch das Stück "Total praise" nahm mit diesem musikalischen Einzug erst einen gemächlichen Anfang. Kaum standen die 23 Sänger auf der eigens für sie aufgebauten Tribüne, da präsentierten sie dem Publikum auch schon eine geballte Ladung ihres großartigen Könnens. Eine Darbietung, die so sanft und leise ihren Anfang nahm, gipfelte in einem stimmgewaltigen Schlussakkord.

Jan Lambers, der Pastor der Baptistengemeinde Friedrichshafen, begrüßte den Schweizer Gospelchor aus Gossau, das in der Nähe von St. Gallen liegt, ebenso wie Urs Leuenberger, den Leiter und Dirigent des Chores. Lambers wünschte allen Anwesenden einen erfüllten musikalischen Abend, denn Gospel sei pure Emotion. Genau das sollte das Publikum dann auch erleben. Urs Leuenberger berichtete, dass es den Chor nunmehr seit 28 Jahren gebe. Und noch immer laute die Aufgabe, mit der Gospelmusik das Evangelium zu verkündigen.

Dann legte der Chor so richtig los. Mit dem selbstkomponierten Stück "Got me some angel" begann eine musische Exkursion, die oft bis ins tiefste Innerste berührte. Passend zu der kommenden Adventszeit sang der Chor einige weihnachtliche Lieder; und bei "Jingle Bells" konnte auch das Publikum wunderbar mit einstimmen. Im Raum herrschte eine gelöste, von echter Freude geprägte Atmosphäre. Es folgten Stücke wie "Sweet little Jesus boy" und "The Chrismas way". Hervorragend begleitet wurde der Chor von seiner fünfköpfigen Band, der nicht durch zu große Lautstärke hervorstach. Das wäre auch schade gewesen um die herrlichen Stimmen des Chors, aus dessen Mitte einzelne Mitglieder immer wieder Soli übernahmen.

In der kleinen Pause sprach Uwe John, Chormitglied und Pfarrer aus Münchwilen/ Eschlikon, einige Worte: Wen oder was feiern wir eigentlich, wenn in dieser Woche der Advent beginnt? Geht es nur um das Brimborium um Weihnachten herum oder um das süße Christkindlein in der Krippe? Um die zahme Spiritualität, die sich so auch gut vermarkten lässt? Oder geht es um Jesus Christus, den Erlöser der Welt? Die Welt sei alles andere als erlöst; weder Wissenschaftlern noch Politikern sei die Lösung aller Probleme bekannt, so John. Im Advent, sprach er weiter, gingen die Christen demjenigen entgegen, der die Antworten habe.

Mit "Go tell it on the Mountain" machte sich der Chor auf, um diese Erlösung zu verkündigen. Mit dem Stück "You raise me up ("Du ermutigst mich") des Norwegers Rolf Lovland setzte sich der Streifzug durch die Welt des Gospels fort. Natürlich durfte auch "Joy to the world" nicht fehlen – und mit seinem Konzert bracht der Gossau Gospelchoir auch wirklich viel Freude in die Herzen der Zuhörer. Lieder wie "Amazing grace" und "Oh happy day" bildeten den schwungvollen Schluss dieses gelungenen Abends.