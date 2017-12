Friedrichshafen Glühweine auf der Bodensee-Weihnacht überzeugen im Test

Sie wollen vor den Festtagen noch auf den Weihnachtsmarkt und brauchen einen Überblick über das Getränkeangebot auf der Bodensee-Weihnacht? Der SÜDKURIER hat sich für Sie umgesehen und die Häfler Glühweine probiert.

Friedrichshafen – Heißes von klassisch bis exotisch: Auf der Bodensee-Weihnacht gibt es ein großes Angebot an wärmenden Getränken. Egal ob Punsch, Winterapfel-, Kirsch- und Beerenglühwein oder warmer Caipirinha – auf dem Häfler Weihnachtsmarkt dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Im Durchschnitt kostet eine Tasse klassischer Glühwein 3 Euro. An insgesamt acht Ständen können die Besucher aus einem reichhaltigen Sortiment auswählen. "Besonders gut fand ich den weißen Glühwein mit Apfelmost von Martl und Ander", berichtet Laura Kühn, die die SÜDKURIER-Tester Mona Lippisch und Kevin Rodgers begleitet. Allgemein überzeugt das Getränkeangebot um den Buchhornplatz. Die Bodensee-Weihnacht dauert noch bis Freitag, 22. Dezember.

Seit 40 Jahren Tradition

Die Wirtegemeinschaft schenkt seit 40 Jahren den bewährten Glühwein aus. Das Rezept hat sich in all den Jahren nicht verändert und kommt nach wie vor gut bei den Besuchern an. Die Tester befinden den Geschmack als fruchtig mit einer Note von Apfelsaft und Zimt. Dank des niedrigen Gehalts von 9 Volumenprozent schmeckt man den Alkohol kaum heraus. Der Preis liegt bei 3 Euro. Jagertee gibt es für 3,50 Euro, der heiße Caipirinha liegt bei 5 Euro.

Wärmendes unter der Weihnachtspyramide

Wer bereit ist, kitschige Weihnachtsmusik anzuhören, wird mit einem leckeren Heißgetränk belohnt. Während der klassische Glühwein nicht überzeugt, punktet der Kirschglühwein mit sehr fruchtigen Aromen. Als einziger Stand direkt am See besticht die Weihnachtspyramide mit ihrem Charme und der farbenfrohen Gestaltung. Wem der Glühwein zu harmlos ist, der bekommt außerdem die berühmte Feuerzangenbowle serviert. Der Glühwein kostet 3 Euro.

Holunder mit einigen Umdrehungen

Wer es beerig mag, der ist beim Stand von Irena Boos gut aufgehoben. Dort gibt es verschiedene Beerenweine aus der Flasche, die nach Holunder, Bratapfel, Gewürzen und Kirsche schmecken. Fazit der Tester: Der Bratapfel-Glühwein duftet besser, als er schmeckt. Beim Holunder schmeckt man den Alkohol (12 Volumenprozent) am stärksten heraus. Gewinner ist der Gewürzwein, der nach Nelken, Anis und Zimt schmeckt. Der Preis für die Beerenweine liegt bei 3 Euro.

Biologisches aus Landau in der Pfalz

"Wir setzen unseren Glühwein jeden Morgen mit Zimt, Nelken und Anis selbst an. Das kommt alles direkt aus der Natur", sagt die Verkäuferin am Stand des Weinguts Müller von der Pfälzer Weinstraße. Dieser Glühwein schmeckt etwas herber als an den anderen Ständen, was daran liegt, dass ausschließlich Winzerwein in den Topf kommt. Bei den Leuten kommt der Glühwein an, der Stand ist gut besucht. Der Rotwein kostet dort 3 Euro, der weiße Glühwein liegt bei 3,50 Euro.

Glühwein aus dem Nikolausstiefel

Am Stand von Franz Schlichte vom Fischbacher Campingplatz gibt es drei verschiedene Glühweinsorten, unter anderem den klassischen Nürnberger Glühwein. Außerdem gibt es Früchteglühwein mit nur 5,5 Volumenprozent und Kirschglühwein. "Einsteigern empfehle ich eine Tasse des fast alkoholfreien Früchteglühweins", sagt Mona Lippisch. Alle Getränke werden in einem kleinen Nikolausstiefel serviert. Auch Schlichte verlangt für den Glühwein 3 Euro.

Mit Hut, Herz und Käsebrot

Unser Testsieger ist der mit Apfelmost gemischte Weißburgunder am Stand von Martl und Ander. Die beiden Südtiroler sind immer für einen Plausch zu haben und bieten zum Glühwein eine Spezialität aus ihrer Heimat an – ein leckeres Käsebrot mit Speck. "Auch wenn das Wetter nicht immer mitgespielt hat, sind wir bisher zufrieden und freuen uns über jedes bekannte Gesicht an unserem Stand", sagt Martl. Am Ende des Tests resümiert Laura Kühn: "Schmackofatz!"