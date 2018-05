Ravensburg/Friedrichshafen Gift in Babynahrung: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen versuchten Mordes

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg hat im Fall des Supermarkterpressers Anklage erhoben. Der 54-jährige Beschuldigte wird sich wegen tateinheitlich begangenen versuchten Mordes in fünf Fällen, versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung in sieben Fällen und gemeingefährlicher Vergiftung verantworten müssen.

"Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Mordmerkmale Habgier, heimtückisch, grausam, mit gemeingefährlichen Mitteln und um eine andere Straftat zu ermöglichen verwirklicht sind", heißt es in einer am Donnerstagmorgen verschickten Pressemitteilung. Der 54-jährige Beschuldigte soll im vergangenen September fünf Gläser mit vergifteter Babynahrung in verschiedenen Einkaufsmärkten in Friedrichshafen platziert und in einer an verschiedene Handelskonzerne einschließlich der Polizei verschickten E-Mail die Zahlung von 11,75 Millionen Euro in bar gefordert haben.

Toxische Substanzen in flüssiger und fester Form

In der E-Mail kündigte er nach Angaben der Staatsanwaltschaft an, weitere vergiftete Produkte in „nationalen und internationalen“ Filialen der betroffenen Unternehmen zu platzieren, wobei er angab, über mehrere tödliche toxische Substanzen in flüssiger oder fester Form zu verfügen, sodass ein großes Spektrum an Substanzen zur Verfügung stehe.

Festnahme im Raum Tübingen

Der Beschuldigte legte in seiner E-Mail ein detailliertes Szenario für die Geldübergabe dar, beschreibt die Staatsanwaltschaft weiter. Zur Übergabe kam es jedoch nicht mehr, da der Beschuldigte am Abend des 29. Septembers in seiner Wohnung im Raum Tübingen von der Polizei festgenommen werden konnte. Zuvor hatte er keine weiteren von ihm vergifteten Lebensmittel ausgebracht.

Beschuldigter schweigt weiterhin

Der 54-Jährige hat während seiner Vorführung beim Haftrichter eingeräumt, die fünf Gläser mit vergifteter Babynahrung in die Verkaufsräume in Friedrichshafen gestellt zu haben. Weitere Angaben, auch zu seinem Motiv, hat er nach Angaben der Ravensburger Staatsanwaltschaft bis heute nicht gemacht. Der Beschuldigte sei bereits mehrfach straffällig geworden. Zur Zeit verbüße er eine Freiheitsstrafstrafe von einem Jahr und sechs Monaten wegen versuchter Freiheitsberaubung.

Hinweise aus der Bevölkerung führten zur Festnahme

Die Ermittlungen waren sehr komplex und wurden im Hinblick auf die mit der Tat verbundenen Gefahren für Leib und Leben von Babys und Kleinkindern mit Hochdruck geführt. Letztlich konnte der Beschuldigte festgenommen werden, nachdem entsprechende Hinweise aus der Bevölkerung auf die Veröffentlichung von Bildern einer Überwachungskamera eingegangen waren.

Landgericht entscheidet über Prozesstermin

Der Termin für den Prozess am Landgericht Ravensburg steht noch nicht fest. Zunächst entscheide nun die zuständige Kammer über die Eröffnung des Verfahrens, wie Erste Staatsanwältin Christine Weiss erklärt. Dann werde ein Termin bestimmt.