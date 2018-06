vor 4 Stunden SK Friedrichshafen Gewitterfront zieht mit Starkregen und Hagel über Friedrichshafen: Feuerwehr bei vier Einsätzen gefragt

Die Unterführung in der Millionenschlucht in Friedrichshafen musste während des Gewitters am Freitagnachmittag kurzzeitig gesperrt. Bis zu 40 Zentimeter hoch stand dort das Wasser. Insgesamt war die Freiwillige Feuerwehr nach Auskunft der Stadtverwaltung bei vier Einsätzen gefragt.