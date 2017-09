Friedrichshafen Getrübte Freude über das Wahlergebnis

CDU-Kandidat Lothar Riebsamen zieht erneut in den Bundestag ein, Alice Weidel bleibt im eigenen Wahlkreis unter Bundesergebnis der AfD. Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Bodensee liegt bei 79,4 Prozent.

Die ersten Prognosen bestätigten die Befürchtungen vieler, die ins Landratsamt gekommen waren, um die Ergebnisse der Bundestagswahl zu verfolgen. „Dass die AfD 13 Prozent erreicht, ist erschreckend“, sagt Landrat Lothar Wölfle in einer ersten Einschätzung der Lage. Auch die anwesenden CDU-Mitglieder sind nicht eben erfreut über das Abschneiden der Christdemokraten. Kurz nach 18 Uhr kommt der CDU-Kandidat Lothar Riebsamen, der am Sonntag auch seinen 60. Geburtstag feiert. Auch er ist eher ernüchtert von den ersten Ergebnissen, die über den Bildschirm flimmern. „Ich hatte einen Verlust der CDU von etwa vier Prozent bereits eingerechnet. Dass es aber jetzt über acht Prozent sein werden, das ist wirklich enttäuschend“, so Riebsamen. Trotzdem ist er am Ende des Wahl­abends der Sieger des Wahlkreises – mit 41,4 Prozent der Erststimmen wird er wieder in den Bundestag ziehen. Der Verlust von 12,5 Prozent der Stimmen im Wahlkreis im Vergleich zu 2013 ist für ihn allerdings schmerzhaft.

Glückliche Gesichter gab es dagegen bei der FDP. Mit 13,2 Prozent im Wahlkreis und 10,4 Prozent bundesweit sind sie mehr als zufrieden. „Vier Jahre lang haben wir daran gearbeitet“, sagt Gaby Lamparsky strahlend. Auch Christian Steffen-Stiehl ist zufrieden: „Die Menschen wollten nicht mehr von einer großen Koalition verwaltet werden“, so der FDP-Kandidat. Schnell ist die Jamaika-Koalition mit CDU und Grünen im Gespräch. „Als Liberaler schließe ich das nicht aus“, so Steffen-Stiehl.

Markus Böhlen von den Grünen ist zufrieden mit seinem Ergebnis, das deutlich über dem Bundesergebnis und auch über dem Landesergebnis liegt. Mit 13,9 Prozent der Erststimmen kam er im Wahlkreis auf den dritten Platz. „Wir haben viel für dieses Ergebnis gekämpft“, so Böhlen. Auch er kann sich gut vorstellen, dass die Grünen in Berlin bei einer Jamaika-Koalition dabei sind. „Trotz aller Schwierigkeiten könnte das gelingen“, sagt Böhlen.

Der SPD-Kandidat Leon Hahn ist sichtlich enttäuscht über das „bittere Ergebnis“ der SPD. „Offenbar spricht die SPD nicht mehr die Sprache der Menschen. Wir müssen innerhalb der SPD die Debatte führen, wie wir uns inhaltlich und organisatorisch aufstellen wollen.“ Daran werde sich Hahn auch ohne ein Mandat beteiligen. Er erreichte zwar mit 18 Prozent bei den Zweitstimmen den zweiten Platz, die SPD erreichte im Wahlkreis insgesamt aber nur noch 14,2 Prozent der Stimmen.

AfD-Kandidatin Alice Weidel weilte am Wahlabend in Berlin. Sie erreichte in ihrem eigenen Wahlkreis 8,8 Prozent der Erststimmen. Insgesamt kam die rechtspopulistische Partei auf 10,4 Prozent. „Das macht mir die größten Sorgen“, so CDU-Gewinner Riebsamen.

Die Linken-Kandidatin Claudia Haydt erreichte 5,3 Prozent der Erststimmen. Obwohl sie damit kein Direktmandat erringen konnte, war am Abend noch unklar, ob sie über die Liste noch ein Mandat bekommen könnte. Haydt selbst sah ihre Chance für einen Sitz im Bundestag am Abend bei 50 Prozent.