Friedrichshafen Gespanntes Warten auf die Landshut-Teile in Friedrichshafen

Wenn ein Riesenflieger vom Typ Antonow 124 in Friedrichshafen landet, dann hat das in der Regel mit dem Thema Raumfahrt zu tun. Mal ging es in der Vergangenheit um den Transport eines Raketenteils, mal um den eines Satelliten. Eine Premiere ist die für den heutigen Samstagmorgen (ca. 9:15 Uhr) geplante Landung am Bodensee-Airport also nicht – ein seltenes Spektakel aber allemal. Zumal auch die gegen 11 Uhr erwartete Iljuschin 76 – Länge: gut 46 Meter, Spannweite: gut 50 Meter – wahrlich kein Zwerg ist.Es ist das vierte Mal überhaupt, dass eine An-124 am Bodensee-Airport aufsetzt. Das letzte Gastspiel ist etwas mehr als zehn Jahre her. Und auch Maschinen, die zumindest ein Stück weit an die An-124 heranreichen, sind eine echte Ausnahme.Nach Auskunft von Flughafensprecher Andreas Humer-Hager ist schon eine Boeing C 17 (Länge nach Auskunft des Flughafens: 53 Meter, Spannweite: 52 Meter) in Friedrichshafen gelandet. Der größte plan- und regelmäßig am Bodensee-Airport verkehrende Flugzeugtyp sei der Airbus A 321 (Länge: 45 Meter, Spannweite: 34 Meter).Am Häfler Flughafen, im direkt am Flughafengelände gelegenen Dornier-Museum und in der Umgebung dürften also etliche Schaulustige unterwegs sein."Aufgrund des zu erwartenden erhöhten Verkehrsaufkommen zum Start der Interboot und der 'Landshut'-Landung, planen Sie bitte eine längere Anreisezeit zum Bodensee-Airport ein", rät der Flughafen in einer Pressemitteilung.Gegen 9 Uhr soll die An-124 in Friedrichshafen aufsetzen. Wie genau dieser Zeitplan aufgeht und von wo aus sich der Riesenflieger nähert, kann zum Beispiel über „ Flightradar24 “ mitverfolgt werden. Die Flugnummern der beiden Frachtmaschinen: VDA 7158 (Antonow) und VDA 7160 (Iljuschin).Das Dornier-Museum, wo die Maschine nach ihrer Restaurierung ausgestellt wird, begrüßt die „Landshut“ ab 8 Uhr unter dem Motto „Willkommen Zu Hause“ mit einem Tag der offenen Tür. Ab dem späteren Vormittag sind Kurztalks – Gespräche mit David Dornier, Lufthansa-Technikern, Zeitzeugen und Politikern – vor Publikum geplant. Der Eintritt ist frei, Besucher dürfen selbst entscheiden, mit welcher Summe sie das Projekt unterstützen wollen.Die Boeing 737 war vor 40 Jahren von Terroristen entführt worden, Flugkapitän Jürgen Schumann wurde erschossen. Die Spezialeinheit GSG 9 stürmte die Maschine am 18. Oktober 1977 in Mogadischu (Somalia) und befreite die 91 Geiseln. In den vergangenen zehn Jahren stand die „Landshut“ ungenutzt auf dem Flughafen von Fortaleza in Brasilien. Nach ihrer Restaurierung wird die Maschine dauerhaft auf dem Gelände des Dornier-Museums ausgestellt.Vom Häfler Flughafen aus wurde unter anderem die Einholung notwendiger Genehmigungen unterstützt. Überhaupt: Für den Bodensee-Airport ist dieser Samstag mit erheblichem Engagement und Einsatz verbunden, wie Andreas Humer-Hager beschreibt: Das Anflugverfahren muss abgestimmt, Rollen und Abstellen exakt vorgeplant und begleitet, die Abläufe für den sonstigen Flugverkehr sowie die Passagierführung zum Flughafen organisiert werden. Für die Abfertigung der beiden Frachtmaschinen sei Personal gefragt, in enger Zusammenarbeit werde das Dornier-Museum bei der sicherheits- und luftrechtlichen Umsetzung unterstützt. "Natürlich freuen wir uns über die Aufmerksamkeit, die Friedrichshafen und der Bodensee-Airport damit bekommt", so Humer-Hager.