Friedrichshafen Gemeinsame Lieder machen glücklich

Stimmexpertin Sigrid Haas bietet wieder "Offenes Singen" im Häfler Klinikum an. Im Theater Atrium wird ein "Rudelsingen" veranstaltet.

Musik wirkt positiv auf den Menschen und trägt zum Erhalt der Gesundheit bei. Davon ist Atem, Sprech- und Stimmlehrerin Sigrid Haas überzeugt. "Singen führt zu einer tieferen und regelmäßigen Atmung. Dadurch wird der Körper besser durchblutet, die körperliche Aufrichtung und das allgemeine Wohlbefinden wird gesteigert", erklärt sie. So könne ein Ständchen unter der Dusche durchaus glücklich machen. Die Stimmlehrerin bietet offenes "Zum-Glück-Singen" am Häfler Klinikum an. Beim Singen, so Haas, bekomme man einen klaren Kopf und werde im wahrsten Sinne des Wortes "beschwingt". Zudem lassen Liedinhalte Erinnerungen wach werden und Emotionen Ausdruck finden.

Gemeinsam gesungen wird in Chören, immer häufiger aber auch bei Angeboten wie dem "Offenen Singen" oder Veranstaltungen wie dem "Rudelsingen", das im Kulturhaus Caserne veranstaltet wird. "Was mich freut, ist, dass das Singen immer beliebter wird – egal unter welcher Bezeichnung", findet Haas. Singen in der Gruppe sei ein Erlebnis. "Rückblickend betrachtet kann ich sagen, dass unter den Sängern viele positive soziale Kontakte entstanden sind." Das Gemeinschaftsgefühl trage dazu bei, dass das Singen als bereichernd und beglückend erlebt wird.

Das "Offene Singen", im Klinikum findet ab dem heutigen Montag, 16 Uhr, wieder wöchentlich statt – heute laut Mitteilung des Medizin-Campus Bodensee im Konferenzraum 2, sonst im Auditorium. Zu Programm gehören neben dem von Haas am Klavier begleiteten Liedersingen Übungen zur Atmung und Körperwahrnehmung. Die Teilnahme ist kostenlos. Beim "Rudelsingen" im Atrium am Freitag, 12. Januar, 20 Uhr, begleitet eine Band Klassiker, etwa von Abba, Adele und Grönemeyer. Die Texte werden an die Wand projiziert. Karten für das "Rudelsingen" zum Preis von 10/8 Euro unter Telefon 0 75 41/31 72 6 oder unter www.kulturhaus-caserne.de.