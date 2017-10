Friedrichshafen Gemeinderat trifft zahlreiche Entscheidungen

Bei der Sitzung am Montag gab es nur wenig Diskussionsbedarf zu den meisten Themengebieten. Die einzige Differenz besteht unter Stadträten zum Thema Kindergarten-Essen.

Friedrichshafen – Die Gemeinderatssitzung am Montag hatte insgesamt 14 Tagesordnungspunkte, die abgearbeitet werden mussten. Etwa viereinhalb Stunden dauerte die öffentliche Sitzung, in der zu Beginn die Entscheidungen zum Baugebiet Hägleweg und Jettenhauser Esch getroffen wurden. Danach gab es etliche weitere Themen, die bereits in den Ausschüssen debattiert wurden. Die Entscheidungen des Gemeinderats im Einzelnen: