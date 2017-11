Friedrichshafen Geldstrafe wegen Falschaussage

Das Amtsgericht Tettnang veruteilt einen 20-Jährigen zu 3000 Euro Geldstrafe wegen Falschaussage.

Friedrichshafen (rac) Vor dem Tettnanger Amtsgericht, verhandelt wurde in Friedrichshafen, stand gestern ein 20-jähriger Mann. Wegen Falschaussage im Zeugenstand wurde er nach Anwendung des Jugendstrafrechts zu einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro verurteilt. Außerdem muss er weiter in psychologische Behandlung und die Kosten des Verfahrens tragen.

Bei einer Befragung durch die Polizei hatte der Angeklagte vor einem Jahr ausgesagt, dass er zwei Ecstasy-Pillen an einen Bekannten von der Berufsschule verkauft habe. Als der Fall vor dem Amtsgericht Sigmaringen verhandelt wurde, sagte er im Zeugenstand aus, dass diese Angaben falsch gewesen seien und es kam zum Freispruch für den Kumpel. "Egal was stimmt, wegen einer Sache sind Sie immer dran", sagte Staatsanwalt Wolfgang Angster. "Bei der Polizei habe ich die Wahrheit gesagt, die Aussage vor Gericht war falsch", gab der Angeklagte zu. Auf Nachfrage von Jugendrichter Martin Hussels-Eichhorn meinte er, dass er dem Freund helfen wollte und gehofft habe, selbst ohne Strafe davon zu kommen. "Nach der richterlichen Belehrung hätte eigentlich klar sein müssen, dass man als Zeuge die Wahrheit sagen muss", so Hussels-Eichhorn. Schriftlich hat sich der Angeklagte bereits für die Falschaussage entschuldigt. "Ich war bescheuert", sagte er gestern.

Der freigesprochene Käufer der Ecstasy-Pillen war gestern selbst als Zeuge geladen. Hussels-Eichhorn empfahl ihm jedoch dringend, von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch zu machen. Der Grund: Er kann damit rechnen, bald selbst erneut vor Gericht zu stehen, da sein Freispruch auf der Falschaussage eines Zeugen beruhte. "Das verstehe ich unter richterlicher Fürsorgepflicht", so Hussels-Eichhorn. In der Vergangenheit ist der Angeklagte, der gerade seine Berufsausbildung beendet und eine feste Stelle hat, schon öfter mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Auch zwei Wochen Jugendarrest hat er schon verbüßt. Frank Reißmüller von der Jugendgerichtshilfe beleuchtete Lebenslauf und Sozialprognose: "Er wirkt sehr jung, unreif und naiv. Ich glaube, dass er das Ausmaß der Folgen der Falschaussage gar nicht reflektieren kann." Eigentlich sei er ein netter Junge. Trotzdem sprach sich Reißmüller für eine empfindliche Geldstrafe aus. "Es braucht eine Konsequenz."

Deutlich machten sowohl Richter als auch Staatsanwalt, dass sich die Justiz nicht gern in ihrer Arbeit behindern lasse. "Wenn wir uns auf Zeugenaussagen nicht verlassen können, dann können wir einpacken", sagte Staatsanwalt Angster und forderte in seinem Plädoyer die Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro. Nicht umsonst liege die Mindeststrafe im Erwachsenenstrafrecht bei einer Falschaussage bei drei Monaten Freiheitsstrafe. Gerd Pokrop, Anwalt des Angeklagten, hielt eine Strafe in Höhe von 2000 Euro, wovon 1000 Euro an die Staatskasse gehen sollen ("Der Steuerzahler hat das Verfahren in Sigmaringen bezahlt"), für angemessen. Der Richter folgte der Forderung des Staatsanwalts und verfügte, dass die 3000 Euro an den Bewährungshilfeverein Ravensburg gehen, da eine Überweisung an die Staatskasse im Jugendstrafrecht nicht möglich sei.