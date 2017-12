Friedrichshafen Geflohenem Häftling droht weitere Strafe

Unter anderem wegen schweren Raubs ermittelt die Ravensburger Staatsanwaltschaft gegen den 42-Jährigen, der in der vergangenen Woche auf seiner Flucht vier Tage durch Friedrichshafen irrte.

Nach der Flucht des 42 Jahre alten Strafgefangenen durch Friedrichshafen stellt das Landesjustizministerium die Bedingungen für Lockerungen des Strafvollzugs grundsätzlich auf den Prüfstand. Eine umfassende Prüfung sei veranlasst, sagte Robin Schray, Pressesprecher des Ministeriums, auf Nachfrage des SÜDKURIER. Künftig solle ein Häftling von drei statt von zwei Justizbeamten begleitet werden. Dem 42-jährigen, der wegen Mordes einsaß, war ein Ausflug nach Friedrichshafen erlaubt worden, um seine Familie sehen zu können. Er entkam den beiden ihn begleitenden Vollzugsbeamten am Donnerstagnachmittag. In Räumen der Pathologie des Klinikums wurde er am Sonntag wieder geschnappt.

Kurz davor hatte er eine Frau gewürgt, um an Geld und ein Auto zu kommen – sie konnte fliehen. Danach versuchte der 42-Jährige eine weitere Frau aus ihrem Auto zu zerren, was misslang. Die Ravensburger Staatsanwaltschaft hat deswegen gegen den 42-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des schweren Raubes sowie des räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer eingeleitet. "Beide Straftatbestände sehen grundsätzlich eine Mindestfreiheitsstrafe von fünf Jahren vor, wobei durch die weiteren Ermittlungen zunächst die genauen Tatumstände ermittelt werden müssen", teilte Karl-Josef Diehl, Sprecher der Staatsanwaltschaft, auf Anfrage mit. "Es liegt durchaus auf der Hand, dass die Begehung neuerlicher schwerer Straftaten einer positive Sozialprognose, die für eine vorzeitige Haftentlassung gestellt werden müsste, entgegensteht", teilt er weiter mit. Letztendlich sei dies aber eine Entscheidung der zuständigen Strafkammer beim Landgericht Ravensburg.