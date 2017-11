Friedrichshafen Gardi Hutter als Wohlstandsmaus im Bahnhof Fischbach

Ihr 30 Jahre altes Solo "So ein Käse" bot die Clownfrau mit einem neuen, erfrischend aktuellen Dreh

So ein Pech! Da baumelt der Käse direkt vor der Nase – und doch ist er für die Maus Hanna unerreichbar. Er pendelt nämlich mitten in jener Mausefalle, die schon der Verwandtschaft zum Verhängnis geworden ist. Eine ganze Ahnengalerie verstorbener Familienmitglieder hängt liebevoll drapiert am Fallenrand, als Mahnmal an die Nachfahren, dem Sog des Käses zu widerstehen. Wie immer bei Clownfrau Gardi Hutter ist das Bühnenbild traumhaft poetisch und ihre Bühnenfigur Hanna von kindlichem Charme. Als Wäscherin, als Souffleuse und als Schneiderin hat sie diese Figur schon gezeigt. Im Bahnhof Fischbach war nach fast 30 Jahren wieder mal die Maus dran. Das Solo "So ein Käse" ist nämlich bereits 1988 entstanden, es geht darin um Reichtum und Langeweile, Übersättigung und Gier. Doch diese Themen haben seit der Finanzkrise eine neue Dimension angenommen. Und so lässt auch Gardi Hutter ihre Mausfigur neu und anders aus dem Mikrokosmos der Falle in den Kosmos des großen Reichtums ausschweifen.

Doch zunächst schickt die Maus listig eine Fliege vor, um Käsestaub aus der Falle zu holen. Gardi Hutter folgt mit wunderbar intensiver Körpersprache den Flugrouten des Insekts, bis sie merkt, dass die Falltür eingerostet und der Weg zum Käse frei ist.

Das Szenenbild nach der Pause zeigt eine gestärkte Maus. Die Käsekugel ist abgenagt, die Mäusefrau kugelrund. Ihr Wohlstandsbauch wölbt sich unter einem Kleid, das so sonnengelb strahlt wie der Schaukelstuhl, auf dem sie döst, wie der Fernseher und die Blumen am Gitter der Falle, die ihr zur Mäusevilla wurde. Man wähnt sich in der Karibik, in Panama vielleicht, wenn nicht gar im Paradies. Die Maus hat sich eingerichtet in einem goldenen Käfig. Doch selbst das Paradies kann fad werden, wenn die Gier nicht zu bremsen ist.

Ein noch größerer Käse hängt rund und voll und gelb am Himmel – und Maus Hanna scheucht nun ein paar große, kräftige Männer aus dem Publikum zu einem Himmelfahrtskommando auf. Rein dramaturgisch erweist es sich tatsächlich als solches, das Spiel bremst rhythmisch ab. Was Gardi Hutter nicht den Humor nimmt. "Bisschen langsam, die Szene", lässt sie die Maus wettern, um alsbald wieder in das Brabbeln und Brummeln ihrer clownesken Sprache zu wechseln, sie slapstickartig über ihren Schwanz stolpern und mit der Tücke des Objekts kämpfen zu lassen. Das Spiel von Hutter ist dicht und spannungsreich, das Tragische hat darin ebenso Platz wie das Bizarre und Komische, und wenn sie an der Rampe steht und hier einem Publikumslachen ein Echo gibt, dort einem Räuspern, dann wird es noch intensiver.

Am Ende bekommt all die heitere Poesie einen aktuellen Dreh. Da sitzt die Maus in ihrem goldenen Käfig – und den gilt es zu verteidigen, sogar mit einem Sprengstoffgürtel. Sämtliche potenziellen Eindringlinge sollen abgeschreckt werden. Die ohne Hab und Gut und nur auf ihren Käse aus sind, müssen draußen bleiben. Maus Hanna macht ihr Heim zu einer Festung – und somit zu jenem Gefängnis, in das sie nie gelangen wollte, das sie immer gefürchtet hat. So bietet das Stück auch noch einige Stolpersteine zum Nachdenken – und auf Gardi Hutter entlädt sich großer Applaus.