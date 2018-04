Friedrichshafen Gärtner, Wirte und Unternehmer holen die Uferpromenade aus dem Winterschlaf

An der Uferpromenade öffnen Cafés, Beach-Club, Bootsverleih und Minigolfanlage wieder. Auch die Stadtgärtner haben bei nun mildem Wetter viel zu tun.

Der Frühling ist da und die Häfler Uferpromenade erwacht wieder zum Leben. Menschen schlendern mit offenen Jacken am Wasser entlang oder lassen es sich im Außenbereich eines Cafés gut gehen. Auch die Freizeitanbieter an der Uferpromenade starten nun in die neue Saison.

"Vor Kurzem war hier noch alles zugefroren, unglaublich", sagt Radomir Moravac vom Bootsverleih am Gondelhafen. Sein Geschäft hat er vor einigen Tagen wieder geöffnet. "Eigentlich hole ich meine Boote schon Mitte Februar aus meinem Winterlager in Langenargen, um dann im März mit dem Verleih zu beginnen", erklärt Moravac. Aber der Kälteeinbruch habe dafür gesorgt, dass er seine Pläne für einen Monat verschieben musste.

Auch Britta Steib-Kreft musste mit ihrer Minigolfanlage an der Uferpromenade vor den eisigen Temperaturen kapitulieren. "Das erste Mal geöffnet in diesem Jahr habe ich am 11. März. Dann war aber für zwei Wochen wieder zu." Es kommen regelmäßig Leute, überwiegend Touristen, erzählt die Betreiberin. Nach dem Winter gab es für Steib-Kreft einiges zu tun: das restliche Laub aus dem vergangenen Herbst entfernen, Blumen zurechtschneiden und die Möbel aus ihrem Lager im Fallenbrunnen holen. Was noch ansteht, ist laut der Betreiberin das Reinigen der Bahnen mit dem Dampfstrahler.

Noch nicht geöffnet hat dagegen der Beach-Club. "Wir sind ab 14. April um 11 Uhr da", sagt Inhaber Volker Gsimbsl. Bis dahin steht der Frühjahrsputz an: Kaputte Holzbretter müssen ausgetauscht, die Küche auf Vordermann gebracht werden. "Veranstaltungen gibt es dann wieder in den wärmeren Monaten", erklärt Gsimbsl.

Während die Unternehmer an der Uferpromenade sich auf die neue Saison vorbereiten, sind auch die Häfler Stadtgärtner den gesamten Tag im Einsatz. "Es gibt genügend Arbeit, die jetzt bei der milden Witterung erledigt werden muss", sagt Andrea Kreuzer, Sprecherin der Häfler Stadtverwaltung. "Vor Ostern wurden die städtischen Blumenbeete mit Frühjahrsblühern, wie Stiefmütterchen, Bellis, Primeln, Tulpen und Narzissen bepflanzt", erklärt Kreuzer. "Sollte die milde Witterung anhalten, werden in der kommenden Woche bereits Rasenflächen wie etwa Sportplätze oder Liegeflächen der Freibäder erstmals gemäht."

Aprilwetter

"April, April, der weiß nicht, was er will" besagt eine Bauernregel, die scheinbar auch dieses Jahr wieder zutreffen wird. Laut Wetterexperte Jürgen Schmidt vom Wetterkontor soll das Wetter in Friedrichshafen erst wieder schlechter werden, bevor sich am Wochenende wieder die Sonne mit Temperaturen über 20 Grad zurückmeldet. Danach werde es jedoch wieder deutlich kühler. "Hinzu kommt aus Frankreich eine Schlechtwetterfront. Die bringt dem Bodensee voraussichtlich Schauer und Gewitter", sagt Schmidt. "Dieses wechselhafte Wetter ist für den April völlig normal", erklärt der Wetterexperte und verweist dabei selbst nochmal auf die Bauernregel. (kip)