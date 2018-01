Friedrichshafen GZG-Kursstufe zeigt mit Musik trotz Abivorbereitungen

Um ihren Abiball zu finanzieren, hat die Kursstufe des Graf-Zeppelin-Gymnasiums einen Musikabend veranstaltet.

Aschenputtel bleibt cool. "Ich bin so traurig" kommt so unbeteiligt wie "ich bin so glücklich", als der Prinz es endlich heiratet. Sonst sagt es lakonisch "ok", egal ob die bösen Schwestern es Kleider nähen lassen oder ihm vom Ball vorschwärmen. Umso begeisterter ist der Prinz – von sich selbst: "Ich bin so schön!" sagt er besonders gern. Die Kursstufler der Theater-AG des Graf-Zeppelin-Gymnasiums Friedrichshafen machen aus dem Märchen eine Farce in fünf Minuten.

Eigentlich steckt die Kursstufe 2 mitten in den Vorbereitungen für das Abitur. Die letzten Halbjahreszeugnisse stehen an, im Frühjahr beginnen die Klausuren. Trotzdem hat sie einen hochkarätigen Musikabend organisiert. Die Abiturienten denken vorausschauend: Der Abiball muss finanziert werden, ehe sie ihre Zukunft starten. Michel Sardous "Je vole" beschreibt diesen Schritt, von Leonie Meichle mit so viel Charme gesungen, dass die Melancholie bei Pianistin Sara Schmidle bleibt.

Mit Ruhe und Sinn für das sanfte Wiegen von "Scarborough Fair" eröffnen Leonie Meichle, Eva Menrad und Verena Seyboldt den Abend. Ihre klaren Stimmen füllen den Musiksaal ganz ohne Begleitung. Ihnen folgt Paul Frey, der seinem jungen, frischen Bariton viel Ausdruck verleiht: zartbitter für elisabethanische Lyrik von John Dowland, augenzwinkernd in Beethovens "Lied des Marmottenbuben" und wehmütig für Franz Schuberts "Tänenregen". Mit Fingerspitzengefühl reagiert Vinzenz Wolpold am Klavier auf jede Tempo- und Stimmungsschwankung. Er begleitet auch Verena Seyboldts mühelos geschmeidigen Sopran bei ihrer Reise vom Barock ins 20. Jahrhundert. Sie lässt "Music for a while" von Henry Purcell weich fließen, singt mit leisem Humor Mozarts "Zauberer" und ihr grelles "I hate Music" (Leonard Bernstein) geht freundlich weiter: "but I love to sing".

Wie die meisten an diesem Abend ist Verena Seyboldt Mehrfachtäterin: Als Leadsängerin der Abiband entwickelt sie "Snow" von den Red Hot Chili Peppers vom entspannten Popsong zu engagiertem Rock, begleitet von souveränen Mitschülern an Gitarre, Bass, Schlagzeug und Klavier – und sogar einer Geige in "Let her Go" von Passenger. Paul Frey gibt mit Caroline Arnold und Leonie Meichle noch eine Sonate von Arcangelo Corelli, in der sich zwei Querflöten erst träumerisch, dann tanzend dem Cello nähern.