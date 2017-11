Die neunköpfige Band spielt an diesem Samstag im Häfler Fallenbrunnen alles, was in die Beine geht.

„Funk my Soul“, das ist das Motto der Ende 2014 gegründeten Band Funkhaus, die am Samstag, 11. November, um 20 Uhr das Mikro im Theater Atrium im Kulturhaus Caserne in Friedrichshafen übernimmt. Und der Name ist Programm, denn bei der neunköpfigen Besetzung klingt einfach alles etwas erdiger, frecher und „more 70s“.

Kräftige Bläsersätze, knackige Gitarren- und Keyboard-Sounds in rhythmischer Perfektion sind kombiniert mit starken Stimmen und einem Beat, der nach vorne und ungebremst in die Beine geht.

Das Rückgrat von Funkhaus bilden Musiker aus den Formationen von Shakin’ Bones und The Bluesblasters. Sänger Gabor Racsmany ist als Frontmann von Indoor Picnic oder Different Soul kein Unbekannter im Genre Soul, Swing und Funk. Agathe Paglia steht als Frontfrau schon mehr als 20 Jahre auf der Bühne – unter anderem bei den Bands Blue Eyed Soul, Funk Affair oder Beauty and the Beatz. Sie arbeitet mit vielen Stars der Szene – genau wie Tobias Rädle, der an den Keyboards brilliert und als Mitglied des New Jazzport Orchestras schon mit bekannten Jazzgrößen wie Karl Frierson auf der Bühne stand.

Funkhaus im Ganzen, das sind: Agathe Paglia (Gesang), Gabor Racsmany (Gesang), Alexander Dopfer (Gitarre), Harald Weisshaupt (Drums), Tobias Rädle (Keyboard), Peter Roth (Bass), Florian Obinger (Trompete), Hans-Martin Müller (Saxophon) und Jürgen Sprenger (Posaune).

Eintritt 8/6 Euro, Reservierung unter Telefon 0 75 41/3 17 26 und www.caserne.de.