Funken brennt in Efrizweiler

Die Narrenzeit ist vorbei. Die Zünfte feiern diesen Abschluss mit ihrem traditionellen Feuerbrauch.

Der traditionelle Funken brannte am Wochenende wieder in Kluftern-Efrizweiler. Die Narrenzunft Kluftern hat diesen am Sonntag gegen 19 Uhr auf dem Funkenplatz Efrizweiler entzündet.

Die Bilder hat Leserreporter Adalbert Kühnle dem SÜDKURIER zur Verfügung gestellt.